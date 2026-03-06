Computer

MacBook Neo: Apple äußert sich zum Namen

MacBook, MacBook SE, MacBook e, es gab viele Bezeichnungen für das neue und günstige MacBook im Vorfeld, mit einem MacBook Neo hat aber vermutlich keiner gerechnet, denn Apple hat diesen Namen bisher bei keinem Produkt genutzt.

Das neue MacBook Neo wurde am Mittwoch vorgestellt und war eine von sieben Ankündigungen der Woche. Aber warum Neo? Diese Frage bekam Colleen Noviell, die das Mac-Marketing bei Apple leitet, von TechRadar nach dem Event gestellt.

Laut Apple „wollte man etwas, das Spaß macht, freundlich und frisch wirkt und wirklich zum Geist dieses Produkts passt“. Das Neo hat keine tiefere Bedeutung, wie SE, was für Special Edition am Anfang stand, es ist einfach nur ein neuer Name.

Mal schauen, ob dieser exklusiv für das neue MacBook ist oder in Zukunft vielleicht auch für andere Einsteigermodelle (iPad Neo, Apple Watch Neo) genutzt wird. Ich vermute fast, dass ihn Apple nur bei diesem bunten MacBook verwenden wird.

