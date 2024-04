PAYBACK PAY wird zur Online-Bezahlmethode

Mit PAYBACK PAY führt PAYBACK ein neues Online-Bezahlverfahren ein, das den über 31 Millionen Kunden des Bonusprogramms das Bezahlen im Internet ermöglicht.

Mit PAY können die Nutzer nicht nur online bezahlen, sondern auch PAYBACK Punkte sammeln und einlösen. Die Ankündigung machten PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick und Martin Dallmeier, Geschäftsführer von dm-drogerie markt, im Rahmen des EHI Payment Kongresses in Bonn.

Dm ist „Innovationspartner“ für die neue Online-Zahlungsfunktion von PAYBACK. Daher wird nun auch der dm-Onlineshop diese Bezahlmöglichkeit anbieten. Weitere PAYBACK Partner sollen in Zukunft ebenfalls die Möglichkeit bieten, online mit PAYBACK PAY zu bezahlen.

PAYBACK bietet das mobile Bezahlen per App bereits seit 2016 an. Mit dem Service konnten PAYBACK Kunden bisher nur an der Kasse bezahlen und dabei Punkte sammeln und einlösen. Seit vergangenem Jahr können Nutzer von PAYBACK PAY als Alternative zum Bezahlen über das Bankkonto auch eine „Kreditkarte“ (Debitkarten funktionieren ebenso) als Zahlungsmittel hinterlegen.

Seit 2010 gehört Payback dem US-amerikanischen Kreditkartenunternehmen American Express.

