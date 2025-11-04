Fintech

pbb direkt mit Zinsanpassung beim Festgeld

Autor-Bild
Von
|
Pbb Direkt

Die pbb direkt (Deutsche Pfandbriefbank AG) hat ihre Zinssätze für das Festgeldprodukt gesenkt. Bis zu 2,50 % p. a. können Kunden bekommen.

Die pbb direkt hat den Zinssatz für ihr Festgeldangebot abgeändert und steht damit im Marktvergleich immer noch gut da. Ergänzt wird das Angebot durch das etwas flexiblere FestgeldPLUS sowie das USD-Festgeld. Darüber hinaus bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden ab sofort einen Tagesgeldzinssatz von 0,75 % p. a. an.

Für die verschiedenen Festgeld-Laufzeiten bietet die Bank ab sofort folgende Zinsen an:

Festgeld

  • 12 Monate:   vorher 1,25% p.a. – jetzt 1,00% p.a.

FestgeldPlus

  • 12 Monate:   vorher 1,00% p.a. – jetzt 0,75% p.a.

Festgeld US

  • 12 Monate: vorher 3,00% p.a. – jetzt 2,50% p.a.
  • 2 Jahre: vorher 3,00% p.a. – jetzt 2,50% p.a.
  • 3 Jahre: vorher 3,00% p.a. – jetzt 2,50% p.a.
  • 5 Jahre: vorher 3,00% p.a. – jetzt 2,50% p.a.
  • 10 Jahre: vorher 3,00% p.a. – jetzt 2,50% p.a.

Der benötigte Zugang für das Tagesgeld oder Festgeld bei der pbb direkt kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Die pbb direkt ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt. Eröffnung und Führung der Konten sind selbstverständlich kostenlos.

Zur pbb direkt →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / Software / pbb direkt mit Zinsanpassung beim Festgeld
Weitere Neuigkeiten
Prime Video zeigt deutschen Antikriegsfilm „Der Tiger“ – Starttermin steht fest
in Schnäppchen
Simon Mobile
SIMon mobile startet Black-Week-Aktion
in Tarife
Angriff auf Dolby: Samsung kündigt HDR10+ Advanced an
in News
Dkb Header
DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden
in Fintech
Warum Mazda sein neues „Traumauto“ vielleicht nie bauen wird
in Mobilität
Die Switch 2 übertrifft alle Erwartungen und überrascht selbst Nintendo
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Back
Google und Apple verdrängen Samsung im US-Premiummarkt
in Marktgeschehen
Opel Frontera Header
So will Stellantis in Europa wieder vorne mitspielen
in Mobilität
Apple feiert einen Neustart für zwei Dienste
in Dienste
Verbrenner-Verbot: Schon ab 2027 könnte es schnell gehen
in Mobilität