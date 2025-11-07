Peloton hat ein massives Problem mit altem Bike+

News

Peloton hat ein gewaltiges Problem mit dem alten Bike+ und in den USA musste man nach einer Untersuchung der U.S. Consumer Product Safety Commission mit einer Rückrufaktion starten. Es sind knapp 833.000 Modelle von Peloton betroffen.

Konkret geht es um defekte Sattelstützen und es gab mehrere Verletzungen. In den USA wird davon abgeraten, die alten Bikes zu nutzen und in Kontakt mit Peloton zu treten, die einem Ersatz schicken. Auch Kanada ist davon übrigens betroffen.

Es geht um Einheiten des Bike+, die zwischen Januar 2020 und April 2025 von Peloton verkauft wurden, um genau zu sein um das „Model PL02“. Laut CPSC ist ein „T“ am Anfang der Seriennummer, die Details gibt es auf deren Webseite.

Bisher hat sich Peloton selbst noch nicht öffentlich geäußert, wir haben also auch keine Details für den deutschen Markt (aber bei Peloton nachgefragt). Falls ihr ein Bike+ dieser Reihe habt, dann ist davon auszugehen, dass es die neue Sattelstütze auch bei uns auf Nachfrage kostenlos gibt. Wir reichen bald weitere Details nach.

