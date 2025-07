PEUGEOT führt Connect One als Serienausstattung ein

Peugeot hat bekannt gegeben, dass der Dienst Connect One ab sofort serienmäßig in allen Neufahrzeugen enthalten ist.

Das Paket umfasst zusätzliche Funktionen speziell für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge, darunter „e-Routes” und „e-Remote Control“. Die Erweiterung gilt für alle Neuwagen mit Garantiebeginn ab dem 1. Juli 2025 und soll die Konnektivität und Planungssicherheit für Fahrer verbessern.

Über die App „MyPEUGEOT“ können Nutzer mit der Funktion „e-Remote Control“ den Ladezustand und die Reichweite ihres Fahrzeugs in Echtzeit überwachen. Zudem sind Ladeinformationen, Benachrichtigungen bei Ladeunterbrechungen sowie eine Vorklimatisierung verfügbar.

Die e-Routes-App unterstützt Fahrer bei der Ladeplanung und berücksichtigt dabei Faktoren wie Verkehr, Wetter und die Verfügbarkeit von Ladestationen in Echtzeit.

PEUGEOT Connect One: Zusatzdienste und Abomodell

Neben Connect One gibt es weiterhin das Paket Connect Plus. In den ersten sechs Monaten nach Fahrzeuggarantiebeginn ist es kostenlos, danach kostet es im Abonnement 12 Euro pro Monat bzw. 120 Euro pro Jahr.

Es enthält Dienste wie den Trip Planner in Kombination mit TomTom Connected Navigation sowie EV-Routing über das i-Connect Advanced System. Diese Funktionen bieten eine detaillierte Routenberechnung inklusive Energieverbrauch, Batteriezustand und verfügbaren Ladestationen.

Bestehende Kunden können bestimmte Zusatzfunktionen, darunter eine ChatGPT-Integration, separat buchen. Diese ist für 1,50 Euro pro Monat bzw. 15 Euro pro Jahr erhältlich. Ich muss zugeben, ich bin kein Freund solcher Abos im Fahrzeug. Auf der anderen Seite ist es natürlich zu begrüßen, dass einige Features jetzt (endlich) serienmäßig an Bord sind.

-->