Philips Hue erweitert Lichtszenen um räumliche Analyse

Philips Hue führt mit SpatialAware eine Funktion ein, die Lichtszenen erstmals an die räumliche Umgebung anpasst.

Der Beleuchtungshersteller Signify stellt mit Hue SpatialAware eine neue Funktion für die Hue Bridge Pro vor, die die Raumaufteilung und die Position einzelner Leuchten analysiert.

Ziel sei es laut Unternehmensangaben, Lichtszenen nicht mehr gleichmäßig, sondern abhängig vom tatsächlichen Aufbau eines Raums zu berechnen. Die Funktion verteilt Farb- und Helligkeitswerte entsprechend der Platzierung der Lichtquellen.

Technisch basiert SpatialAware auf einem Algorithmus, der nach einem Raums scan per Smartphone ein räumliches Modell erstellt. Dafür nutzt die Hue App die Kamera des Mobilgeräts sowie Augmented-Reality-Technologien. Auf dieser Grundlage werden kompatible Lichtszenen automatisch angepasst, um eine natürlichere Lichtwirkung zu erzielen.

Neue Funktionen rund um Philips Hue und die Bridge Pro

SpatialAware steht exklusiv Nutzern der Hue Bridge Pro zur Verfügung und ist mit etwa der Hälfte der vorinstallierten Lichtszenen kompatibel. Der Fokus liegt auf naturinspirierten Szenen, bei denen unterschiedliche Lichtstimmungen gezielt im Raum verteilt werden. Laut Signify können Nutzer jederzeit zwischen der neuen Darstellung und dem bisherigen Modus wechseln.

Angekündigte Neuerungen im Überblick

Hue SpatialAwareTM: verfügbar ab Frühjahr 2026

Erweiterter Apple Home Support: verfügbar in Q1 2026

Multi-Bridge-Migration für die Hue Bridge Pro: ab sofort verfügbar

KI-basierte Automatisierungen: ab sofort verfügbar

Neue Sprachen für den KI-Assistenten und optimierte Fehlerbehebung: verfügbar in Q1 2026

Optimierte Darstellung von Inhalten in der Hue App: verfügbar in Q1 2026

Die neuen Funktionen werden schrittweise eingeführt. SpatialAware soll ab Frühjahr 2026 verfügbar sein, mehrere weitere Updates sind für das erste Quartal 2026 angekündigt.