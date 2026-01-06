IKEA Smart Home: Kostenfreie Paketlieferung ab 50 €

Das Unternehmen IKEA kombiniert die Markteinführung neuer Smart-Home-Produkte mit einer zeitlich befristeten Versandkostenaktion für Onlinekunden.

IKEA hat kürzlich 21 neue Smart-Home-Geräte auf den deutschen Markt gebracht, die den Matter-Standard unterstützen. Das Sortiment umfasst Produkte aus den Bereichen Beleuchtung, Sensorik und Steuerung und richtet sich an Nutzer, die unterschiedliche Smart-Home-Systeme miteinander verknüpfen möchten.

Heute nun informiert das Unternehmen über eine befristete Verkaufsaktion im Onlinehandel. Demnach übernimmt IKEA bis einschließlich Sonntag, den 11. Januar 2026, die Kosten für Paketlieferungen bei einem Bestellwert ab 50 Euro. Die Aktion gilt ausschließlich für Onlinebestellungen und ist an eine Mitgliedschaft im Kundenprogramm IKEA Family gekoppelt.

IKEA Family Aktion auch für Smart-Home-Geräte

Laut Unternehmensangaben können sich Interessierte kostenlos online für IKEA Family anmelden, um von der Versandkostenaktion zu profitieren. Welche Artikel konkret an der Aktion teilnehmen, ist über eine gesonderte Übersichtsseite im Onlineshop einsehbar (ihr müsst den Smart-Home-Filter links aktivieren). In der Kategorie „Heimelektronik“ findet ihr zudem zahlreiche Kabel, Ladepads oder Netzteile, die ebenfalls Teil der Aktion sind.

Damit lassen sich die neuen Produkte günstig erwerben. Selbst wenn der Preis ohnehin schon sehr niedrig ist, kann man damit noch ein paar Euro Fahrtkosten oder Versand sparen. Allerdings muss man natürlich kräftig zuschlagen, um überhaupt auf 50 Euro Mindestbestellwert zu kommen.

Zu den Aktionsartikeln bei IKEA →

