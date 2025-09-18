Gaming

Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Es hat sich vor ein paar Tagen angedeutet und jetzt ist es offiziell, Sony hat eine aktualisierte Version der PlayStation 5 veröffentlicht. Revisionen sind durchaus üblich, meistens optimieren sie aber Dinge, in diesem Fall ist das jedoch anders.

Das bekannte Slim-Design bleibt erhalten, mit diesem wurde der Speicher jedoch damals von 825 GB auf 1 TB erhöht. Jetzt kehrt Sony wieder zu 825 GB zurück, denn das neue Modell ist als digitale Version (CFI-2216) bei Amazon zu finden.

Es ist somit die erste Konsolengeneration, die mit der Zeit schlechter und teurer wurde. Und ja, das ist jetzt kein gewaltiges Downgrade, aber es ist ein Downgrade und daher sollte man sich noch schnell die (günstigere) Version mit 1 TB sichern.

Von offizieller Seite hat sich Sony bisher übrigens nicht dazu geäußert und ich gehe nicht davon aus, dass man das macht. Wer bewirbt schon gerne einen Schritt zurück? Schade, ich hoffe, die nächste Konsolengeneration wird wieder attraktiver.

Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen

Meta hat uns wie erwartet eine neue Generation der Brillen vorgestellt, die zweite Generation ist offiziell. Es gibt neue Modelle,…

18. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Fegefeuer 👋
    sagt am

    Sony hat mit der PS5 echt den Vogel abgeschossen was Kundenfeindliches Verhalten betrifft.
    Da staunt selbst Nintendo mit Ihrer grenzenlosen Gier und Kontrolle- Hut ab!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
Weitere Neuigkeiten
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer
in News
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla geht zwei Kritikpunkte in Deutschland an
in Mobilität
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front
Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es ab 863 Euro
in News | Update