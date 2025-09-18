Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da

Es hat sich vor ein paar Tagen angedeutet und jetzt ist es offiziell, Sony hat eine aktualisierte Version der PlayStation 5 veröffentlicht. Revisionen sind durchaus üblich, meistens optimieren sie aber Dinge, in diesem Fall ist das jedoch anders.

Das bekannte Slim-Design bleibt erhalten, mit diesem wurde der Speicher jedoch damals von 825 GB auf 1 TB erhöht. Jetzt kehrt Sony wieder zu 825 GB zurück, denn das neue Modell ist als digitale Version (CFI-2216) bei Amazon zu finden.

Es ist somit die erste Konsolengeneration, die mit der Zeit schlechter und teurer wurde. Und ja, das ist jetzt kein gewaltiges Downgrade, aber es ist ein Downgrade und daher sollte man sich noch schnell die (günstigere) Version mit 1 TB sichern.

Von offizieller Seite hat sich Sony bisher übrigens nicht dazu geäußert und ich gehe nicht davon aus, dass man das macht. Wer bewirbt schon gerne einen Schritt zurück? Schade, ich hoffe, die nächste Konsolengeneration wird wieder attraktiver.

