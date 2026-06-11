Neustart der Xbox: „So kann es in Zukunft nicht weitergehen“

Als Microsoft eine neue Xbox-Chefin ernannte, da dachte ich, dass man die Sparte auf das Abstellgleis stellen möchte, jedenfalls die Hardware. Und ich war, wie viele, skeptisch, denn Asha Sharma kam nicht vom Gaming, sie kam aus dem KI-Team.

Doch ich bin überrascht, wie aktiv sie seit dem ist und wie sehr sie das Thema rund um die Xbox angeht. Und wie ehrlich sie ist. Heute hat sie in einem Blogeintrag fünf Punkte genannt, die sich in den nächsten 100 Tagen bei der Xbox ändern werden.

Ein großer Neustart für die Xbox

Eins sei aber sicher, denn „so kann es in Zukunft nicht weitergehen“. Microsoft hat in den letzten Jahren knapp 20 Milliarden Dollar ausgegeben und gleichzeitig sinkt der Gewinn der Sparte. Auf diese Punkte möchte man sich also jetzt fokussieren:

Die große Konkurrenz sind nicht nur andere Konsolen, es ist die Aufmerksamkeit der Nutzer, die in der heutigen Zeit nicht nur Sendungen und Filme, sondern auch Dinge wie TikTok und Co. haben, das macht es schwieriger, aber das möchte man angehen. Die oben erwähnte finanzielle Krise muss beendet werden, die Xbox-Sparte muss wieder wachsen. Die Hardware bleibt bei der Xbox ein wichtiges Thema, die nächste Xbox (Projekt Helix) kommt ganz normal auf den Markt, aber man überlegt, wie man das Geschäftsmodell anpassen kann. Die Xbox benötigt einen „gesunden“ Mix aus Exklusivspielen der Xbox Studios und von Drittanbietern, hier sucht man gerade nach einer „Balance“ für die kommenden 5 Jahre. Die aktuelle Infrastruktur der Plattform ist nicht mehr zeitgemäß und man ist zu langsam, wenn es um neue Entwicklungen geht, diese soll daher überarbeitet werden.

Die Xbox soll die Nummer 1 der Entertainment-Branche werden, so Asha Sharma am Ende ihrer Mitteilung an das Team und die Nutzer. Was aber, wie jeder Punkt auf der Liste, eine schwammige Aussage ist. Es fehlen weiterhin konkrete Details.

Welche Spiele bleiben exklusiv? Wie will man die Aufmerksamkeit steigern? Wie will man wachsen und gleichzeitig die Kosten optimieren? Und was bedeutet überhaupt Nummer 1, geht es um Nutzerzahlen, um Umsatz oder um den reinen Gewinn?

Es ist ein großer „Neustart der Xbox“, das steht jetzt fest und wir. haben viele große Aussagen der neuen Leitung gesehen. Doch gewisse Veränderungen benötigen Zeit, teilweise sehr viel Zeit, ich bin also langsam auf die echten Taten gespannt.

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