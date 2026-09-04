Mobilität

Polestar tritt mit Elektroautos auf der Stelle

Oliver Schwuchow
Von

Polestar startete richtig gut in den Markt für Elektroautos, konnte aber keine gute Strategie realisieren, die für das geplante Wachstum sorgt. Im ersten Halbjahr 2026 blickt man auf 30.423 verkaufte Einheiten, eine Steigerung, wie man froh mitteilt.

Aber nur von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und das, obwohl man zwei neue und auch noch SUV-artige Modelle auf den Markt gebracht hat. Der Polestar 4 ist also auch nicht der erhoffte Durchbruch und jetzt warten wir auf den Polestar 7.

Polestar 7 Teaser

Richtig schlecht läuft es bei Polestar nicht, man will auch weiterhin in die schwarzen Zahlen und wächst, wenn auch sehr langsam. Aber man merkt, dass man doch auf der Stelle tritt und das Ende in den USA ist da nochmal ein herber Rückschlag.

Ich bleibe dabei, Geely hätte die Marke nicht auf dem Level von Volvo positionieren sollen, die sogar technisch (Polestar 4 und Volvo EX60 beispielsweise) besser ist. Polestar hätte der Tesla-Jäger sein können, als den man ihn vor einem Jahrzehnt noch positioniert hat. Eine Premiummarke auf Porsche-Level wurde es aber nicht.

Doch Geely hält an der Strategie fest. Man baut das Portfolio zwar mit dem 7er nach unten aus, was eigentlich nie vorgesehen war (kein Modell unter dem 2er hieß es vor kurzer Zeit noch), aber Polestar bleibt für das Gebotene verhältnismäßig teuer.

Mobilität · 4. September 2026

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