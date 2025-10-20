Preisvorteile und Unlimited Basic: Das steckt in den neuen Happy-SIM-Tarifen

Happy SIM startet ab sofort mit einem neuen Tarifportfolio inklusive Unlimited-Option und Preisvorteilen für Kunden.

Der Anbieter Happy SIM hat laut eigenen Angaben sein Tarifangebot überarbeitet und bietet ab sofort drei neue Mobilfunktarife im Telefónica-Netz an.

Neben den Varianten mit 15 GB und 75 GB Datenvolumen gibt es nun auch einen wieder den Tarif „Unlimited Basic“. Alle Tarife verfügen über 5G-Anbindung und sind wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit erhältlich.

Neue Tarife mit 5G, Freimonaten und Preisgarantie

Beim 75-GB-Tarif entfällt der Anschlusspreis, außerdem erhalten Kunden mit 24-Monats-Laufzeit zwei Freimonate.

Der Unlimited-Basic-Tarif ist zurück und bietet unbegrenztes Datenvolumen, ist jedoch auf eine maximale Bandbreite von 3 Mbit/s im Download und Upload begrenzt.

Die kleineren Tarife mit 15 GB und 75 GB erreichen jeweils bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload.

Kernpunkte des neuen Portfolios:

Neue Unlimited-Option mit 3 Mbit/s Bandbreite

Zwei Freimonate beim 75-GB-Tarif mit 24-Monats-Laufzeit

Kein Anschlusspreis beim 75-GB-Tarif

Preisgarantie über die gesamte Laufzeit hinweg

Telefónica-Netz inklusive 5G

Nach Unternehmensangaben sollen die Preise auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit unverändert bleiben. Die monatlich kündbaren Tarife starten bei 6,99 Euro, während die Laufzeit-Varianten ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich sind.

