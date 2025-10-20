Preisvorteile und Unlimited Basic: Das steckt in den neuen Happy-SIM-Tarifen
Happy SIM startet ab sofort mit einem neuen Tarifportfolio inklusive Unlimited-Option und Preisvorteilen für Kunden.
Der Anbieter Happy SIM hat laut eigenen Angaben sein Tarifangebot überarbeitet und bietet ab sofort drei neue Mobilfunktarife im Telefónica-Netz an.
Neben den Varianten mit 15 GB und 75 GB Datenvolumen gibt es nun auch einen wieder den Tarif „Unlimited Basic“. Alle Tarife verfügen über 5G-Anbindung und sind wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit erhältlich.
Neue Tarife mit 5G, Freimonaten und Preisgarantie
Beim 75-GB-Tarif entfällt der Anschlusspreis, außerdem erhalten Kunden mit 24-Monats-Laufzeit zwei Freimonate.
Der Unlimited-Basic-Tarif ist zurück und bietet unbegrenztes Datenvolumen, ist jedoch auf eine maximale Bandbreite von 3 Mbit/s im Download und Upload begrenzt.
Die kleineren Tarife mit 15 GB und 75 GB erreichen jeweils bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload.
Kernpunkte des neuen Portfolios:
- Neue Unlimited-Option mit 3 Mbit/s Bandbreite
- Zwei Freimonate beim 75-GB-Tarif mit 24-Monats-Laufzeit
- Kein Anschlusspreis beim 75-GB-Tarif
- Preisgarantie über die gesamte Laufzeit hinweg
- Telefónica-Netz inklusive 5G
Nach Unternehmensangaben sollen die Preise auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit unverändert bleiben. Die monatlich kündbaren Tarife starten bei 6,99 Euro, während die Laufzeit-Varianten ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich sind.
Hmm, über den Link taucht kein Unlimited Tarif auf?
Die Webseite ist wohl noch nicht umgestellt, ich vermute hier kommt es zu kleinen Verzögerungen. Die Tarife passen noch nicht zu den angekündigten Neuerungen.