Preisvorteile und Unlimited Basic: Das steckt in den neuen Happy-SIM-Tarifen

| 2 Kommentare
Happy Sim

Happy SIM startet ab sofort mit einem neuen Tarifportfolio inklusive Unlimited-Option und Preisvorteilen für Kunden.

Der Anbieter Happy SIM hat laut eigenen Angaben sein Tarifangebot überarbeitet und bietet ab sofort drei neue Mobilfunktarife im Telefónica-Netz an.

Neben den Varianten mit 15 GB und 75 GB Datenvolumen gibt es nun auch einen wieder den Tarif „Unlimited Basic“. Alle Tarife verfügen über 5G-Anbindung und sind wahlweise monatlich kündbar oder mit 24 Monaten Laufzeit erhältlich.

Neue Tarife mit 5G, Freimonaten und Preisgarantie

Beim 75-GB-Tarif entfällt der Anschlusspreis, außerdem erhalten Kunden mit 24-Monats-Laufzeit zwei Freimonate.

Der Unlimited-Basic-Tarif ist zurück und bietet unbegrenztes Datenvolumen, ist jedoch auf eine maximale Bandbreite von 3 Mbit/s im Download und Upload begrenzt.

Die kleineren Tarife mit 15 GB und 75 GB erreichen jeweils bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload.

Kernpunkte des neuen Portfolios:

  • Neue Unlimited-Option mit 3 Mbit/s Bandbreite
  • Zwei Freimonate beim 75-GB-Tarif mit 24-Monats-Laufzeit
  • Kein Anschlusspreis beim 75-GB-Tarif
  • Preisgarantie über die gesamte Laufzeit hinweg
  • Telefónica-Netz inklusive 5G

Nach Unternehmensangaben sollen die Preise auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit unverändert bleiben. Die monatlich kündbaren Tarife starten bei 6,99 Euro, während die Laufzeit-Varianten ab 5,99 Euro pro Monat erhältlich sind.

Zu Happy SIM →

Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Timo ☀️
    sagt am

    Hmm, über den Link taucht kein Unlimited Tarif auf?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Timo ⇡

      Die Webseite ist wohl noch nicht umgestellt, ich vermute hier kommt es zu kleinen Verzögerungen. Die Tarife passen noch nicht zu den angekündigten Neuerungen.

      Antworten

