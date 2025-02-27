Prepaid-Upgrade: AY YILDIZ bietet bis zu 160 GB

Ab dem 27. Februar 2025 bietet AY YILDIZ in allen Prepaid-Tarifen deutlich mehr Datenvolumen – und das ohne Preiserhöhung.

Nutzer erhalten dabei bis zu 33 Prozent mehr Daten. Zusätzlich belohnt der Anbieter treue Kunden mit einem monatlichen Bonus von bis zu 50 GB, der das verfügbare Datenvolumen erhöht.

Die Smart Tarife erhalten je nach Variante bis zu 10 GB mehr Datenvolumen sowie zusätzliche Treueboni. So erhöht sich zum Beispiel beim Smart XS das Volumen von 8 GB auf 10 GB plus 5 GB Treuebonus, sodass insgesamt 15 GB für 9,99 Euro zur Verfügung stehen. Auch größere Tarife wie der Smart XL+ profitieren, hier gibt es jetzt 50 GB statt 40 GB plus 25 GB Treuebonus. Der größte Tarif, Smart Max+, bleibt bei 100 GB, erhält aber zusätzlich 50 GB Treuevolumen.

Auch die Internet Flat Tarife werden aufgewertet

Die Volumensteigerungen reichen von kleineren Anpassungen wie 4 GB statt 3,5 GB bei der Internet Flat S+ bis hin zu größeren Upgrades wie 100 GB statt 65 GB bei der Internet Flat XL+. Durch Treueboni kann sich das verfügbare Datenvolumen teilweise verdoppeln. So bietet die Internet Flat L+ nun 45 GB statt 35 GB – mit Treuebonus sogar 70 GB für nur Euro.

Attraktiver wird auch der aysurf-Tarif: Statt 100 GB stehen nun 120 GB zur Verfügung, mit einem zusätzlichen Treuebonus von 40 GB ergibt sich ein Datenvolumen von 160 GB für nur 29,99 Euro. Außerdem profitieren viele AY YILDIZ Kunden von der 5G-Unterstützung in ihren Tarifen.

