News

Prime Video erweitert Angebot um Filme in Deutscher Gebärdensprache

Autor-Bild
Von
|
Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Prime Video stellt erstmals drei bekannte Kinofilme in Deutscher Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung. Zum Internationalen Tag der Gebärdensprache am 23. September können die Titel Barbie, Beetlejuice Beetlejuice und Ein Minecraft Film mit DGS-Zusatz gebucht werden.

Die Filme stehen laut Unternehmensangaben sowohl zum Kauf als auch zur Leihe bereit. Die Dialoge wurden wortgetreu in DGS übertragen, während für englischsprachige Songs die Internationale Gebärdensprache verwendet wurde. Prime Video spricht damit gezielt gehörlose und hörgeschädigte Nutzer an.

Prime Video mit neuem Filmangebot in Gebärdensprache

Über Barbie: Wer im Barbie-Land lebt, ist das perfekte Wesen am perfekten Ort. Außer man durchlebt gerade eine existenzielle Krise … oder man heißt Ken.

Über Beetlejuice Beetlejuice: Nach 36 Jahren kehrt Beetlejuice zurück, um erneut auf seine ureigenste Weise für Chaos zu sorgen.

Über Ein Minecraft Film: Vier Außenseiter werden plötzlich durch ein geheimnisvolles Portal in ein skurriles kubisches Wunderland gezogen, das von der Vorstellungskraft lebt.

Ich finde es ziemlich gut, dass große Blockbuster mit Gebärdensprache verfügbar gemacht werden. Es zeigt, dass Barrierefreiheit im Streaming langsam ernst genommen wird. Auch wenn es bisher nur drei Filme sind, ist das immerhin ein Anfang.

Zu Amazon Prime Video →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Prime Video erweitert Angebot um Filme in Deutscher Gebärdensprache
Weitere Neuigkeiten
1822direkt
1822direkt: Zinserhöhung beim Festgeldkonto
in Fintech
Silent Hill f angezockt: Der Horror ist zurück
in Gaming
DR.SIM korrigiert den 100-GB-Preis
in Tarife
Google integriert Gemini in Chrome
in Dienste
Vodafone
Vodafone konkretisiert 2G-Abschaltung und startet NG eCall
in Vodafone
Google Nest Header
Nest am Ende: Google Home ist die Zukunft
in Smart Home
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche kündigt einen radikalen Neustart an
in Mobilität
Der BMW iX5 geht ab 2028 ganz neue Wege
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Günstiges Model Y kommt: Tesla bestätigt „sehr bald“ neue Produkte
in Mobilität
Das Apple iPhone Air überrascht im Biegetest
in Smartphones