Prime Video erweitert Angebot um Filme in Deutscher Gebärdensprache

Prime Video stellt erstmals drei bekannte Kinofilme in Deutscher Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung. Zum Internationalen Tag der Gebärdensprache am 23. September können die Titel Barbie, Beetlejuice Beetlejuice und Ein Minecraft Film mit DGS-Zusatz gebucht werden.

Die Filme stehen laut Unternehmensangaben sowohl zum Kauf als auch zur Leihe bereit. Die Dialoge wurden wortgetreu in DGS übertragen, während für englischsprachige Songs die Internationale Gebärdensprache verwendet wurde. Prime Video spricht damit gezielt gehörlose und hörgeschädigte Nutzer an.

Prime Video mit neuem Filmangebot in Gebärdensprache

Über Barbie: Wer im Barbie-Land lebt, ist das perfekte Wesen am perfekten Ort. Außer man durchlebt gerade eine existenzielle Krise … oder man heißt Ken. Über Beetlejuice Beetlejuice: Nach 36 Jahren kehrt Beetlejuice zurück, um erneut auf seine ureigenste Weise für Chaos zu sorgen. Über Ein Minecraft Film: Vier Außenseiter werden plötzlich durch ein geheimnisvolles Portal in ein skurriles kubisches Wunderland gezogen, das von der Vorstellungskraft lebt.

Ich finde es ziemlich gut, dass große Blockbuster mit Gebärdensprache verfügbar gemacht werden. Es zeigt, dass Barrierefreiheit im Streaming langsam ernst genommen wird. Auch wenn es bisher nur drei Filme sind, ist das immerhin ein Anfang.

Zu Amazon Prime Video →

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.