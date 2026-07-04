ProSiebenSat.1 bringt jetzt Video-Podcasts auf Joyn

Die Streamingplattform Joyn erweitert ihr Angebot um mehrere bekannte Video-Podcasts aus dem Konzernumfeld von ProSiebenSat.1.

Zum Start integriert Joyn mehrere Formate aus dem Portfolio von Seven.One Audio in sein Streaming-Angebot. Dazu gehören unter anderem „Der Sophie Passmann Podcast“, „SCHÖN LAUT“, „Make America Good Again!“, „Gysi gegen Guttenberg“ sowie „Sisters in Crime“. Weitere Produktionen sollen laut Unternehmensangaben in den kommenden Monaten folgen.

Die neuen Inhalte werden nicht ausschließlich als Audio angeboten, sondern zusätzlich als Video auf der Plattform bereitgestellt. Als nächstes Format soll nach Unternehmensangaben der Podcast „Kaffee & Kater“ mit Malika und Joi hinzukommen.

Joyn baut Video-Angebot mit Podcasts aus

Mit der Erweiterung erhalten die Podcasts eine zusätzliche Verbreitungsmöglichkeit innerhalb des Streaming-Dienstes. Gleichzeitig übernimmt Seven.One Media die Vermarktung der neuen Video-Inhalte und bindet diese in das bestehende Bewegtbildangebot für Werbekunden ein.

Zum Start verfügbare Formate:

Der Sophie Passmann Podcast

SCHÖN LAUT

Make America Good Again!

Gysi gegen Guttenberg

Sisters in Crime

Nach Angaben von Seven.One Media soll die stärkere Verzahnung zwischen Joyn, Seven.One Audio und der Vermarktungsgesellschaft zusätzliche Reichweiten im digitalen Videobereich ermöglichen. Vertreter des Unternehmens verweisen zudem auf die enge Bindung vieler Podcast-Hosts an ihre jeweiligen Communitys.

Ich sehe in der Ausweitung von Podcasts auf Video-Plattformen eine Entwicklung, die sich bereits seit einigen Jahren abzeichnet. Die Integration in Streaming-Dienste wie Joyn erscheint daher als der nächste logische Schritt innerhalb der bestehenden Medienangebote von ProSiebenSat.1, denn am Ende lässt sich mit Video einfach mehr Werbegeld verdienen als mit reinem Audio.

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