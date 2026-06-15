60 Prozent Rabatt auf TV und Serien: waipu.tv startet neues WOW-Kombipaket

Der Streaminganbieter waipu.tv kombiniert ein TV und Streamingpaket mit WOW Filme & Serien zu einem rabattierten Jahresangebot.

Das Angebot startet ab sofort und richtet sich an Nutzer, die Live Fernsehen und Streaming in einem Paket nutzen möchten. Für das Perfect Plus Paket mit WOW Filme & Serien wird ein Rabatt von 60 Prozent für 12 Monate gewährt. Der Preis liegt während der Laufzeit bei nur 6,99 Euro monatlich statt 17,49 Euro, was einer angegebenen Ersparnis von 126 Euro im ersten Jahr entspricht.

Das enthaltene Streamingangebot von WOW Filme & Serien umfasst laut Anbieter Blockbuster kurz nach Kinostart, eine Auswahl von über 700 Filmen sowie Serieninhalte unter anderem von HBO und WarnerTV. Genannt werden zudem internationale Serienstarts parallel zur US-Veröffentlichung. Ergänzend verweist waipu.tv auf das eigene TV Paket mit über 300 Sendern in Full HD sowie auf die Verfügbarkeit von Sportübertragungen im linearen Fernsehen.

Kombiniertes Streaming Paket von waipu.tv und WOW mit Rabattaktion

Alles auf einen Blick

60 Prozent Rabatt auf das Perfect Plus Paket für 12 Monate

Monatlicher Preis von 6,99 Euro statt 17,49 Euro im Aktionszeitraum

Kombination aus Live-TV mit über 300 Sendern und WOW Filme & Serien

Start der Aktion am 15.06.2026 um 10:00 Uhr, begrenzte Einlösbarkeit

Im weiteren Verlauf wird das Paket nach zwölf Monaten automatisch in ein reguläres, monatlich kündbares Abonnement überführt, sofern keine Kündigung erfolgt. Danach liegt der Preis bei 23,99 Euro pro Monat. Die Aktion ist zeitlich begrenzt.

Zur waipu.tv + WOW Aktion →

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