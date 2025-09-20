PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV

Tarife

PŸUR hat in dieser Woche Änderungen im Tarifportfolio verkündet. Betroffen sind unter anderem ein neuer Internettarif sowie ein Kombipaket mit TV-Anschluss.

Laut Unternehmensangaben ist der Tarif „Pure Speed 250“ im Rahmen der Aktion als reiner Internettarif verfügbar. Dieser kostet 23 Euro monatlich, wobei ein dauerhafter Rabatt von 16,99 Euro enthalten ist. Für den Versand fallen einmalig 9,99 Euro an, sofern Kunden zusätzlich einen Router bestellen.

Ebenfalls neu ist der Tarif „Kombi 500“, der Internet mit dem Angebot „PŸUR TV HD“ kombiniert. Der Preis beträgt laut PŸUR 44 Euro pro Monat, ebenfalls mit einem monatlichen Dauerrabatt von 10,99 Euro. Zusätzlich ist eine „Video Sound Box  ohne Aufpreis enthalten. Auch hier gelten 9,99 Euro Versandkosten.

Mit den Anpassungen will PŸUR sein Portfolio neu strukturieren und unterschiedliche Nutzergruppen ansprechen. Während sich der Tarif „Pure Speed 250“ ausschließlich auf Internet konzentriert, richtet sich das Paket „Kombi 500“ an Kunden, die neben Internet auch TV nutzen möchten.

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


