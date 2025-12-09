Tarife

PŸUR passt Tarifportfolio an: Pure Speed mit neuen Aktionspreisen

Autor-Bild
Von
|
Pyur

Der Internetanbieter PŸUR passt sein Portfolio ab dem 9. Dezember 2025 an.

Der Kabelnetzbetreiber PŸUR hat eine Tarifumstellung angekündigt, die ab sofort gültig ist. Das Unternehmen konzentriert sein Angebot dabei auf neue Fokus-Tarife in der Pure Speed Linie, die sowohl im Internet-Only-Format als auch als Kombi-Pakete erhältlich sein sollen.

PŸUR Pure Speed: Neue Aktionstarife mit Rabatten für zehn Monate

Im Mittelpunkt der Portfolioanpassung stehen zwei Internet-Only-Tarife. Der Pure Speed 250 wird demnach in den ersten zehn Monaten für monatlich 9,99 Euro angeboten, danach steigt der Preis auf 39,99 Euro im Monat. Der Pure Speed 500 mit 500 Megabit pro Sekunde kostet laut Unternehmensangaben in der Aktionsphase ebenfalls 9,99 Euro monatlich, wird aber nach Ablauf der zehn Monate auf 44,99 Euro erhöht.

Beide Tarife sehen eine einmalige Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro vor. Die Versandkosten für einen Router belaufen sich auf 9,99 Euro, werden aber nur dann fällig, wenn der Kunde auch einen Router mitbestellt.

PŸUR Pure Speed Tarife: Wichtigste Konditionen im Überblick

Zentrale Tarifmerkmale der neuen Pure Speed Tarife:

  • Pure Speed 250: 9,99 Euro für zehn Monate, danach 39,99 Euro mtl.
  • Pure Speed 500: 9,99 Euro für zehn Monate, danach 44,99 Euro mtl.
  • Aktivierungsgebühr: 19,99 Euro (einmalig)
  • Versandkosten Router: 9,99 Euro (optional)
  • Aktionsdauer: Bis auf Weiteres gültig

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / PŸUR passt Tarifportfolio an: Pure Speed mit neuen Aktionspreisen
Weitere Neuigkeiten
Weihnachten 2025: Das Jahr der schlechten KI-Werbung
in News
Simon Mobile
SIMon mobile startet Winter-Deal: 70-GB-Tarif dauerhaft günstiger
in Tarife
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Weihnachtssale 2025 gestartet
in Smart Home
Steam Machine: Darum gibt es kein HDMI 2.1
in Gaming
Xiaomi könnte uns 2026 mit neuen Smartphones überraschen
in Smartphones
Congstar
congstar startet Winteraktion für DSL-Tarife
in Tarife
Google Gemini soll Werbung ab 2026 bekommen
in Dienste
Volvo S90 Detail Header
Volvo: „Die Zukunft ist elektrisch“
in Mobilität
Android: Google kündigt smarte Brillen für 2026 an
in Wearables
Apple iOS 26.2 verzögert sich: Das Update macht Probleme
in Firmware und OS