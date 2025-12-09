PŸUR passt Tarifportfolio an: Pure Speed mit neuen Aktionspreisen

Der Internetanbieter PŸUR passt sein Portfolio ab dem 9. Dezember 2025 an.

Der Kabelnetzbetreiber PŸUR hat eine Tarifumstellung angekündigt, die ab sofort gültig ist. Das Unternehmen konzentriert sein Angebot dabei auf neue Fokus-Tarife in der Pure Speed Linie, die sowohl im Internet-Only-Format als auch als Kombi-Pakete erhältlich sein sollen.

PŸUR Pure Speed: Neue Aktionstarife mit Rabatten für zehn Monate

Im Mittelpunkt der Portfolioanpassung stehen zwei Internet-Only-Tarife. Der Pure Speed 250 wird demnach in den ersten zehn Monaten für monatlich 9,99 Euro angeboten, danach steigt der Preis auf 39,99 Euro im Monat. Der Pure Speed 500 mit 500 Megabit pro Sekunde kostet laut Unternehmensangaben in der Aktionsphase ebenfalls 9,99 Euro monatlich, wird aber nach Ablauf der zehn Monate auf 44,99 Euro erhöht.

Beide Tarife sehen eine einmalige Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro vor. Die Versandkosten für einen Router belaufen sich auf 9,99 Euro, werden aber nur dann fällig, wenn der Kunde auch einen Router mitbestellt.

PŸUR Pure Speed Tarife: Wichtigste Konditionen im Überblick

Zentrale Tarifmerkmale der neuen Pure Speed Tarife:

Pure Speed 250: 9,99 Euro für zehn Monate, danach 39,99 Euro mtl.

Pure Speed 500: 9,99 Euro für zehn Monate, danach 44,99 Euro mtl.

Aktivierungsgebühr: 19,99 Euro (einmalig)

Versandkosten Router: 9,99 Euro (optional)

Aktionsdauer: Bis auf Weiteres gültig

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.