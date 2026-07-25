Wolt baut LEGO-Angebot in Deutschland deutlich aus

Die Handelsplattform Wolt erweitert ihr Spielwarensortiment in Deutschland und bietet künftig in mehreren Städten mehr LEGO-Produkte an.

Wolt baut die Verfügbarkeit von Spielwaren in Deutschland aus. Nach Unternehmensangaben können Kunden künftig in mehreren deutschen Städten aus einer größeren Auswahl an LEGO-Produkten wählen und diese über die Wolt-App bestellen. Die erweiterten Sortimente werden schrittweise eingeführt.

Der Ausbau betrifft sowohl bestehende als auch neue Wolt Market- und Virtual Store-Standorte. Laut Wolt sollen ausgewählte Stores künftig bis zu 166 LEGO Produkte führen, während weitere Standorte ein Sortiment von rund 85 Artikeln erhalten.

Die Einführung startet unter anderem in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Hannover. Weitere Standorte befinden sich im Aufbau.

Wolt erweitert LEGO-Angebot und Fulfillment in Deutschland

Nach Angaben des Unternehmens soll die Sortimentserweiterung den Einkauf über die Plattform flexibler machen. Spielwaren können dadurch direkt über die App bestellt und nach Hause geliefert werden.

Das ist geplant:

Mehr LEGO Produkte in mehreren Städten

Bis zu 166 Artikel in ausgewählten Stores

Schrittweise Einführung an weiteren Standorten

Wolt verweist außerdem auf sein Fulfillment- und Marketplace-Modell. Dabei übernimmt das Unternehmen Lagerung, Kommissionierung und Lieferung der angebotenen Produkte.

Ich finde den Ausbau interessant, weil Lieferdienste ihr Angebot zunehmend über Lebensmittel hinaus erweitern. Ob Kunden dieses zusätzliche Sortiment regelmäßig nutzen, wird sich jedoch erst im Alltag zeigen.

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