Deadpool 4: Ryan Reynolds spricht über den neuen Marvel-Film
Hat Deadpool, der jetzt Teil des Marvel Cinematic Universe bei den Marvel Studios ist und schon ein Crossover mit Wolverine feierte, eine Zukunft? Aktuell ist es eher ruhig, auch mit Blick auf die Avengers-Filme, aber da dürfte wieder etwas kommen.
Im Rahmen des Fanatics Fest hat Ryan Reynolds selbst verraten, dass da etwa in der Mache sei, auch wenn er noch konkret von „Deadpool 4“ sprach. Vermutlich ist das eine Ankündigung, die Disney nicht so nebenbei auf einem Event sehen will.
Details stehen noch aus, Ryan Reynolds wollte auch nicht weitere auf seine kurze Aussage eingehen, es könnte also noch eine Weile dauern und vor 2027, wenn nicht sogar 2028, ist nicht damit zu rechnen. Die X-Men rücken im neuen Marvel-Plan in den Fokus, gut möglich, dass da also auch noch einige Gastauftritte geplant sind.
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