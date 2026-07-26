Mein Tipp der Woche: Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Nach meinem ersten Eindruck und ein paar zusätzlichen Worten zum ersten Remake eines Assassin’s Creed-Titels, habe ich mir mittlerweile ein finales Urteil gebildet. Black Flag ist von nun an mein Favorit der Reihe (weil ich das Original nie gespielt habe, sondern nur das Remake, welches den Zusatz „Resynced“ trägt).

Sehr schöne Welt, tolles Setting in der Karibik mit Piraten, eine solide Story, guter Soundtrack, ich würde dem Spiel eine 8 von 10 geben. Das ist für ein Assassin’s Creed gut, denn ich mag die Spiele zwar durchaus, bisher gab es aber maximal eine 7. Und ich wäre dazu geneigt, dass man aus dem Spiel eine 9 machen könnte.

Hier und da merkt man dann doch die 0815-AC-Formel, in der man Punkte auf der Karte „abarbeitet“ und gewisse Dinge sind einfach „zu viel“ und wirken nicht so, als ob sie einen Mehrwert bieten. Dafür fehlt dem Spiel eine bessere Animation der Charaktere, denn die kann nicht mit der sehr guten Synchronisation mithalten.

Black Flag wäre für mich vielleicht sogar eine 9 (eine 10 eher nicht), wenn das Spiel noch mehr das Motto „weniger ist mehr“ verfolgt hätte. Mit einem Fokus auf etwas mehr Qualität bei der Hauptstory und weniger auf die Nebenaufgaben, die am Ende immer gleich ablaufen, wäre das nicht nur ein gutes Assassin’s Creed geworden.

Es wäre allgemein eines der besten Action-Stealth-Adventure-Spiele geworden.

Und damit meine ich nicht unbedingt das Level von Naughty Dog oder CDPR, das sind für mich Studios, bei denen ich eine 10 erwarte, aber in diesem Assassin’s Creed steckt noch mehr Potenzial. Doch auch ohne dieses hatte ich verdammt viel Spaß mit dem Piratenabenteuer und hoffe, dass man für neue Spiele daraus lernt.

Shadows hatte nach den ersten Stunden keine gute Story, war durchwachsen, hatte noch mehr 0815-Aufgaben, war viel zu groß, die Teile der Reihe, die kleiner und fokussierter sind, wie auch Assassin’s Creed Mirage, mausern sich zu meinen Favoriten. Ich befürchte nur, dass Hexe (neuer Hauptteil für 2027) wieder groß wird.

Aber davon ab, kann ich Assassin’s Creed Black Flag Resynced sehr empfehlen und das nicht nur für Fans von Assassin’s Creed, auch für Fans von Abenteuerspielen, da steckt nämlich ein gutes Piratenabenteuer drin. Vielleicht sogar eines der besten auf dem Markt. Daher ganz klar eine Empfehlung und mein Tipp diese Woche.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

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