Netflix Neuheiten im August 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die August-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Ich und die Walter Boys: Staffel 3 – 6.8.2026, Drama

Eine Gesundheitskrise schafft für Jackie und die Walters eine neue Normalität. Ein riskantes Hobby, unerwarteter Besuch und neue Lieben sorgen für neue Herausforderungen.

Ricky Gervais Alley Cats – 7.8.2026, Comedy

Als verwilderte Katzen in dieser schonungslosen animierten Comedyserie von Ricky Gervais auf den Straßen Chaos stiften, kommt es zu wilden Missgeschicken.

Outer Banks: Staffel 5 – 20.8.2026, Drama

Nachdem sie einen der ihren verloren haben, schwören die Pogues Rache. Ein gestohlenes Artefakt könnte ihr Schicksal wenden – doch dafür müssen sie es zuerst finden.

Badly in Love: Staffel 2 – 4.8.2026, Reality TV

In Okinawa beginnt ein neues Schuljahr und Yankiis aus ganz Japan strömen zusammen. Finden sie Liebe und Freundschaft – oder bricht am Campus am Meer das Chaos aus?

1670: Staffel 3 – 5.8.2026, Comedy

Jan Paweł ist so besessen davon, seinen Adelsstatus zurückzugewinnen, dass er blind ist für die Probleme, die sich in seiner Familie und in Adamczycha zusammenbrauen.

Let’s Marry Harry – 5.8.2026, Reality TV

Wird Harry Jowsey („Perfect Match“) mithilfe von Alex Cooper („Call Her Daddy“) und seinen besten Freund*innen die wahre Liebe finden und in den Hafen der Ehe einlaufen?

One Hundred Years of Solitude: Part 2: Part 1 – 5.8.2026, Drama

In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen.

Muertos S.L.: Staffel 4 – 7.8.2026, Comedy

Torregrosas Zukunft steht auf dem Spiel. Dámaso sieht seine Chance auf den Chefposten endlich gekommen – bis Chemi auftaucht und das Beerdigungshaus leiten möchte.

Our Sticky Love – 7.8.2026, Romance

Eine ehrgeizige Staatsanwältin verliert ihr Gedächtnis und zieht bei einem Boxtrainer ein, der behauptet, ihr Freund zu sein. Könnte sich daraus echte Liebe entwickeln?

Operation Safed Sagar – 7.8.2026, Drama

Als der Kargil-Krieg zwischen Indien und Pakistan ausbricht, begibt sich die „Golden Arrows“-Staffel der indischen Luftwaffe auf eine gefährliche Mission in feindlichem Gebiet.

Meine brillante Karriere – 13.8.2026, Drama

Sybylla ist modern, rebellisch und zieht die aufregende Schriftstellerkarriere der sicheren Ehe vor. Doch dann funkt ihr die Liebe dazwischen.

Tires: Staffel 3 – 13.8.2026, Comedy

Will und Shane werden Miteigentümer der angeschlagenen Valley-Forge-Werkstatt. Will grübelt über verpasste Chancen, und Shane muss ganz schnell erwachsen werden.

Moria – 14.8.2026, Drama

In dieser fiktionalisierten Serie verwandelt Moria Casán ihr Leben in ein symbolisches Spektakel voller Ruhm, Kontroversen und kontinuierlicher Neuerfindung.

Umthetho – 14.8.2026, Drama

Um ihren jüngsten Bruder zu retten, wird eine idealistische Staatsanwältin zur Doppelagentin in der Gang ihres inhaftierten älteren Bruders.

Take a Hike! – 18.8.2026, Reality TV

Vier prominente Wanderneulinge gründen einen Verein, um Koreas schneebedeckte Gipfel zu erklimmen. Finden sie heraus, warum Leute ausgerechnet in die Berge fahren wollen?

Love Is Blind: UK: Staffel 3 – 19.8.2026, Reality TV

Eine neue Gruppe Singles aus dem Vereinigten Königreich gehen in die legendären Dating-Kabinen. Werden sie nach Heiratsantrag und gemeinsamem Urlaub auch tatsächlich heiraten?

S&X – 20.8.2026, Drama

Der Sexualtherapeut Ichito Shimotori behandelt in seiner Klinik vielfältige und intime sexuelle Probleme. Doch insgeheim hat er mit eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Blutopfer – 20.8.2026, Thrillers

Nach dem brutalen Mord an zwei Polizist*innen verbündet sich ein Kommissar widerwillig mit seinem entfremdeten Vater, einem Ex-Polizisten, um den Mörder zu fassen.

One Hundred Years of Solitude: Part 2: Grand Finale – 26.8.2026, Drama

In diesem Augenblick offenbarten sich Aureliano Babilonia die Schlüssel zu Melquíades: Der Erste der Sippe wird an einen Baum gebunden, und den Letzten werden die Ameisen fressen.

Sua Mãe Te Conhece? – 26.8.2026, Reality TV

In dieser neuen Reality-Show beobachten neun Mütter heimlich ihre erwachsenen Kinder und schließen Wetten auf ihre Entscheidungen ab.

Leanne: Staffel 2 – 27.8.2026, Comedy

Im Bellarie-Imperium herrscht Chaos, als Horace die Familie hinter Gitter bringt, Kimmie nach der Macht strebt und hinter jeder Aktion geheime Motive stehen.

Die ganze Wahrheit hinter meinen Lügen – 28.8.2026, Comedy

Zwei Mitbewohner*innen nehmen an einem Roadtrip teil, bei dem unausgesprochene Gefühle ihre gesamte Freundesgruppe belasten. Nach dem Roman von Elísabet Benavent.

Mezarlık – Der Friedhof: Staffel 3 – 28.8.2026, Drama

Als in der Türkei Frauen unheimliche Pakete erhalten, kommen Hauptkommissarin Önem und ihr Team wieder zusammen, um ein Netz frauenfeindlicher Morde zu entwirren.

Four Hands, Two Sonatas – 29.8.2026, Drama

Keine Kurzbeschreibung verfügbar.

Mousetrap – Demnächst verfügbar, Thriller

Ein zurückgezogener Schriftsteller wacht auf und muss feststellen, dass ihm seine Identität gestohlen wurde – und muss sich mit einem skrupellosen Kredithai verbünden, um sein Leben von einem Mann namens „Die Ratte“ zurückzugewinnen.

Netflix Filme

The Last House – 7.8.2026, Sci-Fi

Eine Familie, die auf rätselhafte Weise in ihrem Zuhause gefangen ist, muss angesichts schwindender Vorräte und einer ominösen Macht ums nackte Überleben kämpfen.

Don’t Say Good Luck – 14.8.2026, Drama

Sophie Birenbaum steht als Hauptdarstellerin im Highschool-Musical kurz vor ihrem großen Auftritt – bis das Chaos zu Hause mehr Drama bereithält als die Bühne.

Mein bester Freund, seine Freundin und ich – 14.8.2026, Comedy

Olli und Matze sind beste Freunde. Sie wohnen und arbeiten zusammen und planen eine gemeinsame Weltreise. Doch dann funkt Matzes neue Freundin Rebecca dazwischen.

Der Kinderflüsterer – 28.8.2026, Thriller

Als sein Sohn verschwindet, bittet ein Witwer seinen entfremdeten Vater um Hilfe – einen pensionierten Polizisten, der den nun verdächtigen Serienkiller einst verhaftete.

THE RIBBON HERO – 8.8.2026, Anime

Nachdem Nergal ihr Königreich verwüstet hat, erwacht Prinzessin Sapphire als „Ribbon Hero“ und kämpft, um ihre neue Heimat vor demselben Schicksal zu bewahren.

Nando zwischen zwei Welten – Ein Sintonia-Film – 12.8.2026, Drama

Nando befindet sich im Konflikt zwischen Familienleben und krimineller Unterwelt und muss sich entscheiden, wo seine wahren Loyalitäten liegen.

Mein eigenes Kind – 13.8.2026, Documentary

In dieser schockierenden Doku wird eine Frau von gesellschaftlichen und familiären Erwartungen erdrückt. Sie täuscht eine Schwangerschaft vor und gerät mitten in ein Verbrechen.

This, That and Everything in Between – 13.8.2026, Drama

Das sorgfältig neu aufgebaute Leben einer Fernsehautorin gerät ins Wanken, als nach 27 Jahren ihre entfremdete Mutter auftaucht – mit einem Geheimnis, das alles verändert.

Nervenkitzel – 14.8.2026, Drama

Eine Gruppe von Freunden, die ihren Hang zum Extremsport teilen, entdeckt das Basejumping im Wingsuit für sich – doch der Rausch des Fliegens birgt extreme Risiken.

Fünfzehn Tage sind für immer – 19.8.2026, Romance

Felipe wollte einen ruhigen Sommer mit seiner kunstliebenden Mutter und möglichst vielen Musicals verbringen, als seine Kindheitsliebe anklopft, um mitzumachen.

Die Festnahme – 21.8.2026, Action

In dieser Krimiserie, die auf wahren Ereignissen beruht, kämpfen zwei mexikanische Polizisten in den letzten Stunden ihrer Schicht ums Überleben, nachdem sie einem skrupellosen Kartellboss in die Quere gekommen sind.

Die Frau ohne Vergangenheit – 28.8.2026, Drama

Als sich herausstellt, dass sie eine wohlhabende Familie hat, kehrt eine Frau ohne Gedächtnis in ihre scheinbar perfekte Vergangenheit zurück. Was ist damals geschehen?

Netflix Dokumentationen

Big Chicken: Eine Fast-Food-Verschwörung – 5.8.2026, Documentary

Für ein Experiment reist Comedian Mo Gilligan durch Großbritannien und die USA und ernährt sich ausschließlich von Fried Chicken, um der Sucht auf die Spur zu kommen.

Die Trustor-Affäre – 5.8.2026, Documentary

Beteiligte berichten von dem eskalierenden Finanzskandal nach dem illegalen Kauf einer schwedischen Investmentfirma in den 90ern und davon, wer ihn aufdeckte.

Mourinho – 11.8.2026, Documentary

Diese trophäenreiche, insidergeprägte Dokuserie beleuchtet José Mourinhos legendären Aufstieg zu einem der weltbesten Trainer der größten Fußballklubs.

Freier Fall: Abrechnung mit Boeing – 19.8.2026, Documentary

In dieser Doku wird durch alarmierende Aussagen von Whistleblower*innen behauptet, dass Boeings Sparkultur und Vertuschungskultur zu fatalen Sicherheitsmängeln führten.

Der Fall Chompoo: Vermisst und vergessen – Demnächst verfügbar, Documentary

Als ein junges Mädchen aus einem abgelegenen Ort vermisst wird, wird aus den Polizeiermittlungen schnell ein Medienrummel. Wer machte aus einem verdächtigen Kriminellen einen Star?

Netflix Comedy Specials

Rory Scovel: Show Must Go On – 11.8.2026, Standup

In diesem bissigen Special sorgt Rory Scovel mit einem hypothetischen Einbruch, einer biblischen Nachstellung und dem letzten Wunsch seines Vaters für konstante Lacher.

Kelsey Cook: Happy Hour – 18.8.2026, Standup

Keine Kurzbeschreibung verfügbar.

Stamptown – 25.8.2026, Standup

Diese beim „Netflix Is a Joke Festival“ aufgenommene energiegeladene Varieté-Show vereint ungezügelte Albernheiten, scharfzüngige Pointen und schräge Stand-up-Einlagen.

Netflix Live Event

WWE SummerSlam: 2026 – 2.8.2026, Action

Die Action erreicht ihren Höhepunkt, als die Superstars in den Ring steigen und beim wichtigsten WWE-Event des Sommers alle Augen auf sie gerichtet sind.

MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins – 14.8.2026, Sports Non-Fiction

Major League Baseball kehrt für „Amerikas beliebtesten Zeitvertreib“ zurück zu den Maisfeldern von Iowa, wenn die Philadelphia Phillies gegen die Minnesota Twins spielen.

Netflix K&F Series

Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch: Staffel 3 – 10.8.2026, Kids

Rot und Blau haben viel Spaß und schwimmen gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens, während sie den Zoo besuchen, zelten gehen, zum Arzt müssen und vieles mehr.

Netflix Sports Film

Untold: The Testimony of Vince Young – 25.8.2026

Von seinem Aufstieg zum College-Football-Phänomen bis zu seiner turbulenten NFL-Zeit, in dieser packenden Doku erzählt Vince Young von seinem Aufstieg und Fall.

Lizenztitel Auswahl

Momo – 3.8.2026, Fantasy

Ein kleines Mädchen mit großem Herzen nimmt es in diesem fantasievollen Abenteuer nach Michael Endes Roman mit einer finsteren Organisation auf, die den Menschen die Zeit stiehlt.

Bye Bye Birdie – 1.8.2026, Comedy

Als der Sänger und Teenie-Schwarm Conrad Birdie zum Militär eingezogen wird, veranstaltet sein Songwriter einen Wettbewerb, bei dem die glückliche Gewinnerin Birdie einen Abschiedskuss geben darf.

Vor uns das Meer – 3.8.2026, Drama

In diesem Film nach einer wahren Geschichte will ein Amateursegler für ein hohes Preisgeld die Welt umsegeln, doch auf hoher See warten große Prüfungen auf ihn.

Lara – 3.8.2026, Drama

An ihrem 60. Geburtstag versucht eine pensionierte Beamtin, wieder Kontakt zu ihrem entfremdeten Sohn aufzunehmen, einem Pianisten, der kurz vor einem für seine Karriere entscheidenden Konzert steht.

Fate/Zero: Staffel 1 & 2 – 5.8.2026, Anime

Sieben mächtige Zauberer rufen legendäre Helden herbei, um im Vierten Krieg um den Heiligen Gral für sie zu kämpfen, der auf einem neuen Schlachtfeld stattfindet.

Evil Dead Rise – 6.8.2026, Horror

Das Treffen zweier entfremdeter Schwestern entwickelt sich zum blutigen Überlebenskampf, als ein Erdbeben einen Dämon freigibt, der von anderen Besitz ergreifen kann.

Tausend Zeilen – 6.8.2026, Drama

Als Unstimmigkeiten in den Berichten eines Kollegen auftauchen, macht sich ein rivalisierender Journalist daran, die Lügen aufzudecken und sein Renommee zu zerstören.

Black Adam – 14.8.2026, Action

Nachdem er aus dem magischen Gefängnis befreit ist, will der Champion mit den Kräften der Götter seine Heimat verteidigen, muss sich aber selbst in Acht nehmen.

King’s Land – 14.8.2026, Drama

Im Jahr 1755 versucht ein ehemaliger dänischer Soldat, im Namen des Königs auf kargem Boden Ackerbau zu betreiben – stößt jedoch auf den Widerstand eines boshaften Gutsherrn.

Companion – Die perfekte Begleitung – 24.8.2026, Sci-Fi

Bei einem Wochenendtrip mit Freund*innen erfährt eine Frau, dass sie ein Roboter ist – und muss von nun an versuchen, dem brutalen Komplott ihres Freunds zu entkommen.

All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You – 24.8.2026, Drama

Morgans Welt bricht zusammen, als ihr Mann und ihre Schwester bei einem Autounfall ums Leben kommen. Doch dann erfährt sie, dass die beiden eine Affäre hatten.

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