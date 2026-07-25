Sony Walkman: Neues Firmware-Update ist ab sofort verfügbar

Anfang 2023 hat das japanische Unternehmen Sony mit dem NW-A306 und dem NW-ZX707 zwei neue Walkman-Modelle auf den Markt gebracht. Seither ist es relativ still geworden um neue Modelle, währenddessen Sony den beiden Walkman-Modellen zahlreiche Firmware-Updates spendiert.

Den Release Notes zufolge enthält das neueste Update mit der Versionsnummer 3.06.00 das Mai-Sicherheitsupdate und verbessert die Verbindung mit „einigen“ Bluetooth-Geräten. Es kann über die Systemeinstellungen abgerufen, heruntergeladen und installiert werden.

Provides security updates (The security patch level of the Settings menu will be as of May 2026)

Improves connectivity with certain Bluetooth devices

Sony stellt die Datei aber auch über die offizielle Webseite zum Herunterladen und zur manuellen Installation bereit. Die Software-Aktualisierung ist zirka 1,5 GB groß.

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