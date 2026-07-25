Sony Walkman: Neues Firmware-Update ist ab sofort verfügbar
Anfang 2023 hat das japanische Unternehmen Sony mit dem NW-A306 und dem NW-ZX707 zwei neue Walkman-Modelle auf den Markt gebracht. Seither ist es relativ still geworden um neue Modelle, währenddessen Sony den beiden Walkman-Modellen zahlreiche Firmware-Updates spendiert.
Den Release Notes zufolge enthält das neueste Update mit der Versionsnummer 3.06.00 das Mai-Sicherheitsupdate und verbessert die Verbindung mit „einigen“ Bluetooth-Geräten. Es kann über die Systemeinstellungen abgerufen, heruntergeladen und installiert werden.
- Provides security updates (The security patch level of the Settings menu will be as of May 2026)
- Improves connectivity with certain Bluetooth devices
Sony stellt die Datei aber auch über die offizielle Webseite zum Herunterladen und zur manuellen Installation bereit. Die Software-Aktualisierung ist zirka 1,5 GB groß.
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