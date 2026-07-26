backFlip 30/2026: Volkswagen komplett von günstigen Elektroautos überrascht
Die 30. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Volkswagen komplett überrascht: Günstige Elektroautos kommen gut an“, „Elektrisch ohne Laden: Volkswagen führt eine „neue Antriebsoption“ ein“ und „Midea PortaSplit: Erste Details zur neuen Produktgeneration für 2027“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
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- Volkswagen komplett überrascht: Günstige Elektroautos kommen gut an
- Elektrisch ohne Laden: Volkswagen führt eine „neue Antriebsoption“ ein
- Midea PortaSplit: Erste Details zur neuen Produktgeneration für 2027
- VW ID Polo: Heftige Kritik am günstigen Elektroauto von Volkswagen
- Temu zieht die Reißleine: Markenschutz wird massiv ausgebaut
- Tesla kündigt großes Update für Elektroautos an
- Porsche hat „die Zeit zehn Jahre zurückgespult“
- Statement von Volvo: Klare Ansage für Deutschland
- Mercedes beendet EQ-Branding bei Elektroautos
- Neues Tesla Model Y geplant? Lieferzeiten rutschen ins nächste Jahr
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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