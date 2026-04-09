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Raisin StartZins: Tagesgeldangebot mit 3,50 % p. a. startet

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Das Unternehmen Raisin führt ab sofort ein neues Tagesgeldangebot für Neukunden mit 3,50 Prozent Zinsen p. a. ein.

Raisin bringt mit StartZins nach eigenen Angaben ein exklusives Tagesgeldprodukt für Neukunden und bislang inaktive Bestandskunden auf den Markt. Der feste Zinssatz gilt für drei Monate. Das Angebot steht ab einem Anlagebetrag von 1 Euro zur Verfügung, maximal können 50.000 Euro angelegt werden.

Ein Produkt von Raisin, wobei die Gelder laut Unternehmensangaben einlagengesichert auf einem Sammeltreuhandkonto der Deutschen Bank verwahrt werden. Einzahlungen und Auszahlungen sind innerhalb der dreimonatigen Laufzeit jederzeit im Rahmen des Anlagebetrags möglich.

Raisin StartZins: Konditionen und mögliche Anschlusslösung

Als Besonderheit nennt Raisin eine optionale automatische Übertragung in ein vorab gewähltes Rollover-Tagesgeldprodukt. Dieses Anschlussprodukt verzinst Guthaben laut Raisin aktuell mit bis zu 2,02 Prozent pro Jahr.

Alternativ kann das Geld nach Ablauf auch in andere Tages- oder Festgeldangebote auf der Plattform mit nach Unternehmensangaben mehr als 150 Banken umgeschichtet werden.

Wichtige Punkte im Überblick:

  • Fester Zinssatz von 3,50 Prozent pro Jahr für drei Monate
  • Nutzbar für Neukunden und bislang inaktive Kunden
  • Anlagebetrag zwischen 1 und 50.000 Euro
  • Optionaler Übergang in ein Rollover-Tagesgeldprodukt
  • Einlagensicherung: Gelder werden auf einem Sammeltreuhandkonto der Deutschen Bank verwahrt

Zu Raisin StartZins →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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