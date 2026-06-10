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LEGO: Der neue Katalog für das zweite Halbjahr 2026 ist da

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Bildquelle: LEGO

Der sechste Monat des Jahres hat begonnen und viele Unternehmen stellen sich gedanklich bereits auf das Weihnachtsgeschäft ein, darunter auch der dänische Hersteller von Klemmbausteinen LEGO. Für das Unternehmen ist das Jahresende nämlich eine wichtige Einnahmequelle. Wie üblich wurde nun daher der Sortimentskatalog für das zweite Halbjahr 2026 veröffentlicht.

Viele neue Sets aus dem Hause LEGO

Das Cover weist einerseits auf die kommende Fußballweltmeisterschaft hin und zeigt zugleich eines der WM-Sets. Außerdem wird der neu eingeführte Smartbrick präsentiert, der seit dem 1. März erhältlich ist und in den kommenden Pokémon-Sets zu finden sein wird. Selbstverständlich umfasst der Katalog auch weitere Neuheiten aus den Kategorien LEGO City, LEGO Minecraft, LEGO Ninjago, LEGO Technic und so weiter sowie die laut Unternehmensangaben sehr erfolgreichen LEGO Botanicals.

Wer den neuen LEGO Katalog lieber in Papierform haben möchte, sollte in den nächsten Tagen im Einzelhandel und in den LEGO Shops Ausschau halten. Der Katalog kann auch auf der LEGO-Website ab sofort eingesehen werden (PDF).

LEGO Sagrada Família (21065): Das größte Set aller Zeiten angekündigt

In der Szene hatte es sich bereits angedeutet, nun hat der dänische Klemmbaustein-Hersteller LEGO das größte Set aller Zeiten offiziell…

7. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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