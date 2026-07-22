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Range Rover baut sein Portfolio aus und fährt elektrisch vor

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Range Rover möchte sich breiter aufstellen und bringt mit dem GT das „fünfte Mitglied der Familie“ auf den Markt. Der Range Rover GT ist das erste elektrische Modell der neuen EMA-Plattform, welche sich etwas von der JEA-Plattform von Jaguar selbst unterscheidet. Aber es ist eine Highend-Plattform mit 800 Volt.

Technische Details nannte Range Rover noch nicht, man wollte zunächst den GT als getarnte Version zeigen, die mir so auf den ersten Blick eigentlich ganz gut gefällt.

Wie man sieht, ist das kaum noch ein SUV, es ist eher eine hohe Limousine mit SUV-Optik und abfallendem Heck. Modelle dieser Art sind beliebt, daher kommt es nicht überraschend, dass JLR einen elektrischen GT auf den Markt bringen wird.

Die finalen Details und die Optik der Serienversion wird man später zeigen, aber es gibt schon erste Bilder des Innenraums. Dieser ist deutlich minimalistischer und soll „Ruhe“ ausstrahlen. Sieht aber ein bisschen wie China-Ware von der Stange aus.

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