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Mercedes beendet EQ-Branding bei Elektroautos

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Das EQ-Branding von Mercedes ist endgültig Geschichte, in Zukunft wird man ein Elektroauto nur noch als „elektrische“ Version im Konfigurator anbieten. Die alte Untermarke ist zu negativ behaftet, da die Modelle bisher nicht gut ankamen.

Zum Einstieg in die Elektromobilität bekamen die Modelle ganz eigene Namen, wie EQC oder EQE, später folgte dann der Wechsel, da wurde aus dem CLA erstmals der „CLA mit EQ-Technologie“. Doch auch davon trennt sich Mercedes jetzt.

Mercedes: Ein Modell, mehrere Antriebe

Laut mb passion wird man den Unterschied zwischen elektrisch und Verbrenner in Zukunft zum einen ein bisschen am Design (oder Nummernschild) und dann nur noch an der konkreten Bezeichnung des Modells erkennen. Am Heck findet man kein EQ-Logo mehr, dieses wird Mercedes einstellen, die Marke wurde eingestellt.

Finde ich gut und es ist ein allgemeiner Trend der Branche, bei Volkswagen streicht man ja auch gerade die Zahlen bei Elektroautos und nutzt wieder Namen, ich gehe davon aus, dass mit der kommenden Generation auch das „ID“ wegfallen wird.

Das „e-tron“ bei Audi ist meiner Meinung nach auch nicht optimal, wird aber noch aktiv genutzt, nur das i-Branding bei BMW finde ich irgendwie ansprechend. Wobei ich die Entwicklung gut finde, dass Elektroautos wie der Verbrenner aussehen, so heißen und sich nur in der Auswahl des Antriebs im Konfigurator unterscheiden.

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  1. René H. 🔱
    sagt am

    Das sind Pfuscher. Ähnlich wie bei VW.

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