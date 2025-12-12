Rechnungshof deckt auf: So verschwenden Ministerien Steuergeld

Der Bundesrechnungshof warnt vor anhaltenden Finanzrisiken für den Bundeshaushalt und zeigt auf, wo Steuergeld verschwendet wurde.

Der Bundesrechnungshof hat seine Bemerkungen 2025 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes veröffentlicht. Laut der Behörde sollen Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung über Erkenntnisse informiert werden, die für die Entlastung der Regierung relevant sind. Das Ziel sei, eine wirksame, effiziente und ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Mittel sicherzustellen.

Präsident Kay Scheller betonte, dass tiefgreifende strukturelle Versäumnisse sowie steigende Ausgaben auf neue Belastungen treffen. Politik und Verwaltung griffen vermehrt zu finanziellen Mitteln, um Reformbedarf zu überdecken und auf Krisen zu reagieren. Diese Entwicklung habe laut Scheller zu einer beispiellosen Verschuldung geführt, weshalb wirksames Handeln wichtiger sei als höhere Budgets.

Bundesrechnungshof betont effizientere Mittelverwendung

Die „Bemerkungen 2025“ enthalten einen Ausschnitt der aktuellen Prüfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes. Sie untersuchen Einnahmen und Ausgaben des Bundes und formulieren Empfehlungen, wie Schwachstellen beseitigt, Mittel gezielter eingesetzt und Einnahmen gesichert werden können.

Der Bericht dient der parlamentarischen Kontrolle und ist Teil der Entlastungsentscheidung der Bundesregierung durch den Bundestag. Insgesamt umfasst der Hauptband 22 Einzelfälle, die insbesondere die Bereiche Verkehr, IT, Wirtschaftsförderung und Steuerverwaltung betreffen.

Eine Auswahl der aktuellen Fälle im Überblick: