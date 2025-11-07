Mobilität

Renault könnte Preise einiger Elektroautos senken

Renault 4 Header

Renault denkt darüber nach, dass man die Preise von einigen Elektroautos senken wird, konkret geht es um den Renault 4, Renault 5 und den elektrischen Twingo. Es ist nur ein Gedanke und Francois Provost hat betont, dass es jetzt an der EU liegt.

Diese möchte bessere Rahmenbedingungen für kompakte Elektroautos schaffen, die dann zu günstigeren Preisen führen sollen. Der Renault-Chef betont, dass es dazu gar nicht so viel benötigt, es geht nur um die neuen Sicherheitsregularien.

Da stehen viel zu viele Regelungen in den nächsten Jahren an und würde man den aktuellen Stand für „10 bis 15 Jahre“ halten, wäre schon viel geholfen. Bei Renault wären dann Preisnachlässe von bis zu 15 Prozent bei diesen Modellen möglich.

Der Autohersteller aus Frankreich steht mit dieser Kritik nicht alleine da, es gibt sogar Marken, die sich von dieser Klasse distanziert haben, weil sich die Kosten für viele Regeln in der EU nicht lohnen und am Ende viel zu wenig Gewinn übrig bleibt.

Smart 1 Und 3 Elektro

Smart geht Nachfrage-Problem bei Elektroautos an

Die Nachfrage bei Smart ist in diesem Jahr spürbar eingebrochen und die neuen und elektrischen Hashtag-Modelle kommen nicht gut bei…

6. November 2025 | Jetzt lesen →

