C24 Bank prüft Einführung von Wero

Die C24 Bank prüft die Einführung von Wero kontinuierlich, nennt aber noch keinen konkreten Zeitplan für einen möglichen Start.

CHECK24 bereitet die Einführung von Wero als zusätzliche Zahlungsmethode vor. Mehr dazu haben wir bereits zusammengefasst. Interessanter ist für viele Kunden jedoch die Frage, ob auch die zum Konzern gehörende C24 Bank den europäischen Bezahldienst unterstützen wird.

Auf Nachfrage hat die C24 Bank gegenüber mobiFlip erklärt, dass sie die Entwicklung von Wero und die Markteinführungen aufmerksam beobachte und das Thema kontinuierlich prüft. Eine konkrete Einführung ist derzeit allerdings nicht geplant. Einen Zeitplan nennt die Bank entsprechend ebenfalls nicht.

C24 Bank Statement bezüglich Wero (Hervorhebung durch uns)

Wir beobachten die Entwicklung von Wero und die Markteinführungen aufmerksam. Aktuell konzentrieren wir uns auf andere strategische Prioritäten, weshalb wir derzeit keinen konkreten Zeitplan für eine Einführung nennen können. Wir prüfen das Thema jedoch kontinuierlich und behalten uns eine Einführung zu einem späteren Zeitpunkt vor.

C24 Bank hält Wero-Einführung weiterhin offen

Die C24 Bank verweist auf andere strategische Prioritäten, die aktuell im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig werde das Thema Wero kontinuierlich geprüft. Eine spätere Einführung schließt das Unternehmen ausdrücklich nicht aus.

Das sagt die C24 Bank zu Wero:

Die Entwicklung von Wero wird beobachtet.

Aktuell gibt es keinen konkreten Zeitplan.

Eine spätere Einführung bleibt möglich.

Ich würde eine Unterstützung von Wero durch die C24 Bank begrüßen. Gerade weil CHECK24 den Bezahldienst künftig selbst anbieten will, wäre es aus meiner Sicht interessant, wenn auch die Bank das europäische Bezahlsystem unterstützen würde. Vorerst bleibt es jedoch bei einer Prüfung ohne konkreten Starttermin.

C24 bietet Gratis-Girokonto und Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und durchweg digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Die C24 Bank zahlt weiterhin 75 Euro Bonus für einen Kontowechsel

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest und anderen Finanzexperten eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut unzähligen Erhebungen sehr beliebt.

Zum kostenlosen C24 Konto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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