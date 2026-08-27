Ring ändert die Video-Verschlüsselung grundlegend

Ring führt ab September 2026 mit TAKE eine neue Videoverschlüsselung ein, die später weltweit zum Standard werden soll.

Bei TAKE werden Ring-Videos mit wechselnden Schlüsseln verschlüsselt. Eine Kopie liegt vorübergehend in einer geschützten Cloud-Umgebung. Ring darf sie laut eigenen Angaben nur für aktivierte Funktionen wie Smart Alerts verwenden. Anschließend wird die Kopie gelöscht.

Damit unterscheidet sich TAKE von der bereits seit 2021 angebotenen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Diese bietet stärkere Zugriffsbeschränkungen, schaltet dafür aber bestimmte Cloud-Funktionen und den Zugriff gemeinsamer Nutzer aus.

So funktioniert die neue Ring-Verschlüsselung

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Der schrittweise Rollout beginnt im September 2026.

TAKE soll später weltweit zum Standard werden.

Schlüsselkopien werden nach der Verarbeitung gelöscht.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt optional verfügbar.

Alle Infos im Whitepaper (englisch)

Die dauerhaften Schlüssel verbleiben laut Ring auf registrierten Geräten des Nutzers und bei freigegebenen gemeinsamen Nutzern. Die Verschlüsselung lässt sich für jedes Ring-Gerät separat in der App verwalten.

Ich halte TAKE für einen interessanten Mittelweg. Das Amazon-Unternehmen Ring versucht, mehr Datenschutz mit seinen komfortablen Cloud-Funktionen zu verbinden. Entscheidend wird aber sein, wie transparent und technisch überprüfbar die versprochene Schlüsselvernichtung tatsächlich umgesetzt wird.

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