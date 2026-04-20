Narwal präsentiert Saugroboter Flow 2 mit Heißwasserreinigung

Das Unternehmen Narwal stellt mit dem Flow 2 ein neues Flaggschiff für die automatisierte Bodenreinigung vor.

Narwal hat den Marktstart seines neuen Saug- und Wischroboters Flow 2 angekündigt. Das Modell soll laut Unternehmensangaben über klassische Automatisierung hinausgehen und setzt auf ein System mit kontinuierlich erneuertem 60 Grad heißem Wasser. Ziel sei eine konstante Reinigungsleistung auf verschiedenen Bodenbelägen ohne häufige manuelle Eingriffe.

Kern der Technik ist das sogenannte FlowWash-System, das einen geschlossenen Wasserkreislauf nutzt. Ein integrierter Mop wird während des Betriebs kontinuierlich gereinigt und mit frischem Wasser versorgt.

Gesteuert wird der Ablauf durch das NarMind Pro Autonomous System 2.0 in Kombination mit einem visuellen Navigationsmodell, das Hindernisse erkennen und Reinigungswege anpassen soll.

Technik, Funktionen und Ausstattung des Narwal Flow 2

Ergänzend zur Wischfunktion bietet der Flow 2 eine Saugleistung von bis zu 31.000 Pa. Die CarpetFocus-Technologie soll laut Hersteller die Reinigungsleistung auf Teppichen gezielt erhöhen, indem der Luftstrom stärker auf die Fasern konzentriert wird. Ein verhedderungsarmes Bürstensystem soll den Wartungsaufwand reduzieren.

Wichtige Ausstattungsmerkmale im Überblick

Wischsystem mit 60 Grad Heißwasser und Selbstreinigung

Saugleistung von bis zu 31.000 Pa

Automatische Wartung über All-in-One-Dockingstation

App-Steuerung und Sprachintegration

Unterstützung für gängige Smart-Home-Standards

Die Multifunktions-Dockingstation übernimmt zentrale Wartungsaufgaben wie Reinigung, Trocknung und Entleerung. Ein integrierter Sterilisationsprozess arbeitet laut Hersteller mit Temperaturen von bis zu 100 Grad.

Zudem ermöglicht ein Wasseranschluss eine automatische Zu- und Ableitung von Frisch- und Abwasser. Die Station soll so einen weitgehend autonomen Betrieb über längere Zeiträume ermöglichen.

Der Narwal Flow 2 ist ab dem 20. April erhältlich und wird über Amazon sowie die offizielle Narwal-Website vertrieben.

Zum Marktstart bietet Narwal vom 20. April bis zum 16. Mai eine zeitlich begrenzte Frühbucheraktion mit einem Preisnachlass von 200 Euro an:

Flow 2 mit Standard-Basisstation: 1.099 Euro (UVP 1.299 Euro)

Flow 2 mit Compact Dock: 1.299 Euro (UVP 1.499 Euro)

Zusätzlich erhalten Käufer im Aktionszeitraum ein Zubehörpaket im Wert von 219 Euro. Darüber hinaus wird die Garantie auf insgesamt drei Jahre verlängert. Je nach Plattform stehen außerdem zinsfreie Ratenzahlungsoptionen zur Verfügung.

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