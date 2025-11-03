Tarife

Rolle rückwärts bei Vodafone – CallYa One wird eingestampft

Autor-Bild
Von
|
Vodafone

Das war wohl nichts! Vodafone stoppt den groß angekündigten Tarif CallYa One nach einer „Testphase“ und bringt den CallYa Classic zurück.

Nach rund sechs Monaten beendet Vodafone die Vermarktung des Prepaid-Tarifs CallYa One. Laut Unternehmensangaben wird das Angebot vollständig eingestellt und aus dem Portfolio entfernt. Die Umstellung wird morgen, am 4. November 2025, erfolgen.

Als Nachfolger rückt der frühere CallYa Classic wieder in den Fokus. Der Tarif richtet sich an Nutzer, die keine monatliche Grundgebühr wünschen. Mit der Anpassung muss sich Vodafone offenbar eingestehen, dass das neue One-Prepaid-Tarifkonzept kolossal gefloppt ist.

Details zum Prepaid-Tarif CallYa Classic

Der CallYa Classic bietet 5G-Daten mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload zu einem Preis von 3 Cent pro MB. Gespräche und SMS kosten jeweils 9 Cent. Eine monatliche Grundgebühr fällt nicht an.

Leistungen im Überblick

  • Gratis SIM-Karte und eSIM-Option
  • 10 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme
  • VoLTE- und WLAN-Call-Unterstützung
  • EU-Roaming inklusive
  • Keine Vertragsbindung

Ich finde die Entscheidung nachvollziehbar: CallYa One war wohl zu speziell positioniert. Mit dem Classic kehrt Vodafone zu einem simplen Prepaid-Modell zurück, das vermutlich mehr Kunden anspricht.

Zum Vodafone Classic-Tarif →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Rolle rückwärts bei Vodafone – CallYa One wird eingestampft
Weitere Neuigkeiten
Google überrascht mit neuem KI-Werbevideo
in News
Das nächste Update: Apple iOS 26.2 startet noch diese Woche
in Firmware und OS
PAYBACK und Sparkassen erweitern Kooperation auf große Handelsketten
in Fintech
Black Month 2025 gestartet: Neue Unlimited-Tarife ab 14,99 Euro
in Tarife
DR.SIM führt 70-GB-Tarif ein
in Tarife
Amazon Paket 2024 Header
Amazon verlängert Rückgabefrist für viele Produkte
in Handel
Dacia Logo Header
Dacia möchte in Zukunft ganz neue Wege gehen
in Mobilität
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben – letzte Chance!
in Provider | Update
Das Trump-Smartphone lässt auf sich warten
in Smartphones
Xbox Ps5 Pro Ad
Ende der Konsole: Microsoft macht „fast alles“ zur Xbox
in Gaming