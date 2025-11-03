Rolle rückwärts bei Vodafone – CallYa One wird eingestampft
Das war wohl nichts! Vodafone stoppt den groß angekündigten Tarif CallYa One nach einer „Testphase“ und bringt den CallYa Classic zurück.
Nach rund sechs Monaten beendet Vodafone die Vermarktung des Prepaid-Tarifs CallYa One. Laut Unternehmensangaben wird das Angebot vollständig eingestellt und aus dem Portfolio entfernt. Die Umstellung wird morgen, am 4. November 2025, erfolgen.
Als Nachfolger rückt der frühere CallYa Classic wieder in den Fokus. Der Tarif richtet sich an Nutzer, die keine monatliche Grundgebühr wünschen. Mit der Anpassung muss sich Vodafone offenbar eingestehen, dass das neue One-Prepaid-Tarifkonzept kolossal gefloppt ist.
Details zum Prepaid-Tarif CallYa Classic
Der CallYa Classic bietet 5G-Daten mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload zu einem Preis von 3 Cent pro MB. Gespräche und SMS kosten jeweils 9 Cent. Eine monatliche Grundgebühr fällt nicht an.
Leistungen im Überblick
- Gratis SIM-Karte und eSIM-Option
- 10 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme
- VoLTE- und WLAN-Call-Unterstützung
- EU-Roaming inklusive
- Keine Vertragsbindung
Ich finde die Entscheidung nachvollziehbar: CallYa One war wohl zu speziell positioniert. Mit dem Classic kehrt Vodafone zu einem simplen Prepaid-Modell zurück, das vermutlich mehr Kunden anspricht.
