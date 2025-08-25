Routine: 13 Jahre nach der Ankündigung steht der Releasetermin fest

Es gibt Videospiele, die sich sehr lange in der Entwicklung befinden, bevor sie auf den Markt kommen – und es gibt Videospiele, die sich sehr, sehr lange in der Entwicklung befinden. Ein Beispiel hierfür ist das Game Routine des britischen Entwicklerstudios Lunar Software. Es wurde auf der Gamescom 2012 offiziell angekündigt, ist seitdem jedoch mehrfach in der Versenkung verschwunden.

Exakt 13 Jahre später wurde zur diesjährigen Gamescom ein neuer Trailer veröffentlicht, der einige neue Einblicke in das Spiel gewährt und das endgültige Veröffentlichungsdatum offenbart. Demnach soll das Spiel Ende 2025 offiziell für die Xbox- und PC-Plattform erscheinen.

Nach wie vor macht das Spiel mit seiner grafisch sehr atmosphärischen Umgebung einen sehr guten Eindruck auf mich. Wie bereits damals berichtet, erinnert es stark an das Alien-Franchise und an Dead Space.

Ich bin sehr gespannt darauf und hoffe, dass das Spiel schließlich auf den Markt erscheinen wird. Eventuell wird das Entwicklerstudio dann auch einige Informationen dazu preisgeben, warum die Entwicklung so lange gedauert hat.