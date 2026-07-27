RTL+ gratis: Netto Marken-Discount führt neue App-Challenge ein

Netto Marken-Discount startet eine RTL+-Aktion, bei der Einkäufe über die App einen kostenlosen Streaming-Monat ermöglichen.

Netto Marken-Discount und RTL Deutschland haben eine langfristige Partnerschaft für Streaming-Vorteile gestartet. Kunden können sich über die Netto plus App einen Gratismonat von RTL+ Basic sichern. Voraussetzung ist zunächst ein Einkaufsumsatz von mindestens 25 Euro. Anschließend müssen innerhalb von 30 Tagen weitere 99 Euro Einkaufswert erreicht werden.

Die Aktion läuft über die sogenannte RTL+ Challenge. Nutzer müssen der Teilnahme aktiv zustimmen und sich über einen speziellen Link in der Netto plus App bei RTL+ registrieren.

Der erste Gratismonat umfasst das Basic-Paket mit Serien, Filmen und Shows. Für die weitere Teilnahme gilt anschließend jeweils der Mindestumsatz von 99 Euro innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen.

So funktioniert die RTL+ Challenge bei Netto

Für die Teilnahme gelten mehrere Voraussetzungen:

Teilnahme ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland

Netto plus App und Kundenkonto erforderlich

25 Euro Einkaufsumsatz zum Start

Danach 99 Euro Umsatz innerhalb von 30 Tagen

Bestimmte Waren wie Tabak, Gutscheine und Pfand zählen nicht

Die Netto plus App dient dabei als zentrale Plattform. Neben der RTL+-Freischaltung bietet sie unter anderem Coupons, App-Angebote, Rabatte, PAYBACK-Funktionen, digitale Kassenbons und mobiles Bezahlen. RTL+ kann nach der Aktivierung auf Geräten wie Smart-TVs, Smartphones oder Tablets genutzt werden.

Die Aktion ist laut Teilnahmebedingungen ab dem 27. Juli 2026 verfügbar und kann pro Kunde einmal genutzt werden. Sie gilt nicht für Bestandskunden mit bereits aktivem RTL+-Konto. Änderungen oder eine vorzeitige Beendigung bleiben laut Netto vorbehalten.

Ich finde die Verbindung von Einkaufsumsatz und Streaming grundsätzlich nachvollziehbar, weil Netto damit einen zusätzlichen digitalen Vorteil an seine App bindet. Entscheidend dürfte für Kunden allerdings sein, ob die erforderlichen 99 Euro ohnehin im jeweiligen 30-Tage-Zeitraum bei Netto ausgegeben werden.

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