Unterhaltung

Sammelklage gegen Amazon scheitert vorerst – Werbung bei Prime Video zulässig

Autor-Bild
Von
|
Prime Video

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat die Sammelklage gegen Amazon zur Werbung bei Prime Video abgewiesen.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat die Verbandsklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen Amazon zur Einführung von Werbung bei Prime Video zurückgewiesen.

Nach Auffassung des Gerichts war die Umstellung auf ein werbefinanziertes Streamingangebot durch die Vertragsbedingungen gedeckt. Zudem sah das Gericht keine Grundlage für Schadensersatzansprüche der betroffenen Abonnenten.

An der Sammelklage beteiligten sich 329.903 Prime-Kunden. Hintergrund ist die Änderung vom Februar 2024, seit der während Filmen und Serien nicht überspringbare Werbeunterbrechungen gezeigt werden. Wer weiterhin werbefrei streamen möchte, muss einen monatlichen Aufpreis von 2,99 Euro zahlen.

Prime Video: Revision soll Grundsatzfragen klären

Laut Gericht wurde Prime Video vertraglich weder ausdrücklich als werbefrei zugesichert noch konnte nachgewiesen werden, dass der Dienst entsprechend vermarktet wurde. Amazon begrüßte die Entscheidung und erklärte, Kunden weiterhin transparent sowie im Einklang mit geltendem Recht über Werbung zu informieren.

Die Verbraucherzentrale Sachsen kündigte an, Revision beim Bundesgerichtshof einzulegen. Nach ihren Angaben berücksichtigt das Urteil die Erwartungen der Verbraucher sowie den Schutz digitaler Abonnements nicht ausreichend. Zudem verweist sie auf ein anderes Verfahren vor dem Landgericht München I, das zugunsten von Abonnenten ausgegangen war.

LOL Next: Das sind die Teilnehmer der neuen Spin-Off-Staffel

Prime Video stellt den Cast von LOL Next mit zehn Comedians und Creatorn der nächsten Generation vor. Prime Video hat…

16. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Sammelklage gegen Amazon scheitert vorerst – Werbung bei Prime Video zulässig
Weitere Neuigkeiten
Elektroautos legen auch im Gebrauchtwagenmarkt zu
in Mobilität
Assassin’s Creed: Sehen wir eine Überraschung nach Black Flag?
in Gaming
FRITZ!Box 7620 wird neuer 1&1 HomeServer
in 1und1
VW ID Polo: Heftige Kritik am günstigen Elektroauto von Volkswagen
in Mobilität
Apple Pay De Header
Immer mehr zahlen per Smartphone, doch die ältere Generation hält sich zurück
in Gesellschaft
5g Logo Iphone 12 Telekom
100 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Ausnahme der EU: Apple Watch und Co. ohne wechselbare Akkus
in Wearables
BGH fällt wichtiges Urteil zu Klimaanlagen auf dem Balkon
in Marktgeschehen
God of War: Überraschende Wendung bei Amazon-Serie
in Unterhaltung
EUDI-Wallet soll auch digitalen Kfz-Versicherungsnachweis ermöglichen
in Dienste