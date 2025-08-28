Tarife

Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor

Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra

Das Samsung S25 Ultra Bundle ist ab sofort erneut erhältlich und kombiniert ein aktuelles Smartphone mit einem Vodafone 5G Tarif.

Es bietet eine 100 GB Internet-Flat im 5G-Netz, Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming. Der Vertragsstart kann flexibel erfolgen, auch bei Rufnummermitnahme. Das Bundle enthält das Samsung Galaxy S25 Ultra. Der monatliche Grundpreis beträgt 34,99 €, der Anschlusspreis entfällt.

Das Gerät wird einmalig mit 185 € berechnet, ein Cashback von 200 € wird nach Antrag erstattet. Laut Angaben des Anbieters Handyhelden liegt der Gesamtpreis nach Abzug des Cashbacks bei 824,76 €, während der Preisvergleich-Bestpreis bei 899,99 € liegt. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 1–2 Werktagen.

Details zum Tarif und Cashback

Die 100 GB Internet-Flat erreicht bis zu 50 Mbit/s im Vodafone-Netz und unterstützt VoLTE sowie WLAN Call. Der Cashback-Antrag kann frühestens ab dem 2. Vertragsmonat gestellt werden und muss spätestens im 6. Monat erfolgen.

Die Beantragung erfolgt per SMS mit dem Codewort „Cashback“ an die Kurzwahl 61131, die genauen Fristen werden nach Vertragsaktivierung via SMS mitgeteilt. Nach Prüfung wird der Betrag laut Handyhelden auf das bekannte Bankkonto überwiesen.

Zum S25-Ultra-Bundle-Angebot →

