Samsung Galaxy S26 Ultra: So schnell lädt das neue Top-Flaggschiff

Apple hat in diesem Jahr endlich mal schnelleres Laden (noch nicht schnelles, aber immerhin) in die iPhones gepackt und somit ist es an der Zeit, dass Samsung auch nachzieht. Das wird man, wenn auch womöglich nur beim neuen Ultra-Flaggschiff.

In den letzten Wochen gab es hier mehrere Gerüchte, doch der zuverlässige Ice Universe will erfahren haben, dass sich Samsung auf 60 Watt festgelegt hat. Das sind zwar keine 100+ Watt, wie sie manch China-Marke bietet, aber immerhin.

Bisher konnten sich Apple und Samsung hier also noch entspannt zurücklehnen, so langsam holt man bei diesem Thema aber auf, was überfällig war. Wobei ich sagen muss, dass mir (falls das stimmt) die 60 Watt vollkommen ausreichen würden.