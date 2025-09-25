Social

Instagram meldet 3 Milliarden Nutzer – testet neue Funktionen für Reels und DMs

Instagram hat eigenen Angaben zufolge die Marke von 3 Milliarden täglich aktiven Nutzern erreicht. Die Plattform verweist dabei auf die Bedeutung von Reels und Direktnachrichten, die maßgeblich zu diesem Wachstum beigetragen haben sollen.

Nach Angaben von Adam Mosseri, dem Leiter von Instagram, soll auch künftig ein Schwerpunkt auf Reels und DMs liegen. In einem von ihm veröffentlichten Reel kündigte er neue Funktionen an, die die Nutzung der App weiter anpassen und vereinfachen sollen. Dazu gehören unter anderem Tests für eine personalisierte Reels-Auswahl sowie Änderungen an der Navigationsstruktur.

Instagram kündigt neue Funktionen rund um Reels und DMs an

Laut Unternehmensangaben wird derzeit eine Funktion erprobt, die es ermöglicht, Inhalte in Reels stärker an den Interessen der Nutzer auszurichten. Nutzer können dabei Rückmeldungen geben, ob sie mehr oder weniger von bestimmten Themen sehen möchten. Zudem soll es ein Update für die App-Navigation geben, das Reels und Direktnachrichten leichter auffindbar macht.

Klingt für mich so, als wolle Instagram seinen Kurs noch stärker auf kurze Videos und private Kommunikation ausrichten, und damit direkt dort ansetzen, wo Nutzer besonders viel Zeit verbringen. Ob das auf lange Sicht funktioniert, bleibt spannend zu beobachten.

Instagram veröffentlicht iPad-App

Instagram hat erstmals als native App für das iPad veröffentlicht. Ab sofort steht die Anwendung laut Unternehmensangaben weltweit im App…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Stefan K. 💎
    Und irgendwann kommt dann ein Ableger namens Instagram Classic oder Instagram Pictures, bei dem sich alles um Fotos dreht. x)

