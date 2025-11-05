Smartphones

Samsung Galaxy S26 (Ultra) wird teurer: Höhere Preise sind „unvermeidlich“

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung soll die Preise bei der neuen Galaxy S26-Reihe erhöhen, und obwohl der Schritt nicht offiziell bestätigt wurde und wir das auch erst auf dem Event nächstes Jahr erfahren, so sei es laut etnews „unvermeidlich“. Der Grund dafür ist simpel.

In den letzten Monaten sind die Preise von zahlreichen Komponenten für das S26, S26+ und S26 Ultra gestiegen und es ist davon auszugehen, dass Samsung diese an Kunden weiterreicht, um die Gewinnmarge der Flaggschiffe nicht zu gefährden.

Es ist bisher jedoch unklar, wie hoch die Preiserhöhung ausfallen könnte und man muss bei Samsung anmerken, dass die Preise nach dem Marktstart sehr schnell fallen. Womöglich wird man ein paar Wochen später nicht mehr viel davon sehen, denn Samsung passt die Preise sehr schnell an, wenn die Nachfrage nicht stimmt.

Kommentar: 8K ist bei Smart TVs gescheitert

Seit etwa drei Jahren nutze ich einen 75 Zoll großen Smart TV von Samsung, der eine 8K-Auflösung besitzt, der QN800B…

4. November 2025 | Jetzt lesen →

