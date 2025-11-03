Smartphones

Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat wohl ein Datum

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Die S26-Reihe steht an und da sich das Jahr dem Ende neigt, wird es Zeit für die Details. Wie die Frage, wann wir die neue Flaggschiff-Reihe sehen werden. Es wird wohl ein bisschen später sein, so war es schon zu hören, da Samsung doch noch ein paar Änderungen vorgenommen hat, viel länger müssen wir aber nicht warten.

Wie man aus Südkorea hört, wird Samsung ein Unpacked Event am 25. Februar 2026 abhalten. Das wäre knapp ein Monat später als in diesem Jahr, also keine so große Verspätung. Bestätigt wurde das bisher noch nicht, aber es passt zu zwei weiteren Quellen, die hier bereits von Ende Februar oder Anfang März sprachen.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung Galaxy S26 Ultra: Kommt doch noch die Akku-Überraschung?

Samsung hat die Pläne für die Galaxy S26-Reihe in letzter Minute geändert und es gibt kein Pro-Modell und auch kein…

30. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat wohl ein Datum
Weitere Neuigkeiten
Apple Tv Siri Remote Header
Neuer Apple TV könnte diese Woche gezeigt werden
in News
Alfa Romeo Junior Elektro im Test: „Und das ist dann wie Dacia?“
in Mobilität
ALDI Süd verfolgt neue Strategie für Elektroautos
in Mobilität
James Bond 007 Daniel Craig
Mein Tipp der Woche: James Bond „007“ Filme
in Kommentar
backFlip 44/2025: Der neue Amazon Echo Studio überrascht im Test
in backFlip
Schloss Computer Geld
KI-Betrug und Online-Scams verunsichern Verbraucher
in Gesellschaft
1822direkt
1822direkt verlängert die Girokontoprämie bis Dezember
in Fintech
TCL bringt Movetime MT48 Kids Watch nach Deutschland – kostet 149 Euro
in Wearables
Fahren Fahrer Auto
i-Kfz-Statistik: So weit ist Deutschland bei der Online-Zulassung
in Dienste
Routine: 13-jährige Entwicklungszeit nähert sich dem Ende zu
in Gaming