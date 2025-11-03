Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat wohl ein Datum

Die S26-Reihe steht an und da sich das Jahr dem Ende neigt, wird es Zeit für die Details. Wie die Frage, wann wir die neue Flaggschiff-Reihe sehen werden. Es wird wohl ein bisschen später sein, so war es schon zu hören, da Samsung doch noch ein paar Änderungen vorgenommen hat, viel länger müssen wir aber nicht warten.

Wie man aus Südkorea hört, wird Samsung ein Unpacked Event am 25. Februar 2026 abhalten. Das wäre knapp ein Monat später als in diesem Jahr, also keine so große Verspätung. Bestätigt wurde das bisher noch nicht, aber es passt zu zwei weiteren Quellen, die hier bereits von Ende Februar oder Anfang März sprachen.