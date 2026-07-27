Smartphones

Samsung plant neue Flaggschiff-Strategie für 2027

Autor-Bild
Von
|

Samsung erweitert sein Lineup mit der Galaxy S-Reihe im Frühjahr 2027, denn neben dem Galaxy S27, Galaxy S27+ und Galaxy S27 Ultra bekommen wir auch ein Galaxy S27 Pro. Dies ist Teil einer neuen „4+4“-Strategie, wie etnews berichtet.

Im Herbst wird es dann nämlich mit der Galaxy Z-Reihe ebenfalls vier neue Modelle geben, neben einem Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra und Galaxy Z Flip 9 hat Samsung laut Quelle auch ein neues TriFold geplant. Das erste TriFold wurde 2025 vorgestellt, Samsung hat damals aber noch nicht an die große Zukunft geglaubt.

Dieses Foldable, welches man zweimal falten kann, aber komischerweise TriFold heißt, ist sehr teuer und wird bis heute nicht in Deutschland angeboten. Mit der zweiten Generation könnte sich das ändern, das könnte Samsung global anbieten.

Kommentar: Samsung benötigt ein neues Kamera-Design

Smartphones sehen in der heutigen Zeit eigentlich mehr oder weniger gleich aus, sie unterscheiden sich durch eine kantige oder weiche…26. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung plant neue Flaggschiff-Strategie für 2027
Weitere Neuigkeiten
Meta Orion Header
Apple Glass: Die smarte Brille hat ein Datum
in Wearables
Kommt der EX50? Volvo überrascht mit neuem Elektro-SUV
in Mobilität
Die Apple Watch steht kurz vor einer „umfassenden Neugestaltung“
in Wearables
Kommentar: Samsung benötigt ein neues Kamera-Design
in Kommentar
Deadpool Header
Deadpool 4: Ryan Reynolds spricht über den neuen Marvel-Film
in Unterhaltung
Mein Tipp der Woche: Assassin’s Creed Black Flag Resynced
in Kommentar
backFlip 30/2026: Volkswagen komplett von günstigen Elektroautos überrascht
in backFlip
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im August 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in Unterhaltung
Homematic IP bringt Glasdisplay jetzt ohne Busverkabelung
in Smart Home
Sony Walkman Nw A306 Header
Sony Walkman: Neues Firmware-Update ist ab sofort verfügbar
in Firmware und Updates