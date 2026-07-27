Samsung plant neue Flaggschiff-Strategie für 2027

Samsung erweitert sein Lineup mit der Galaxy S-Reihe im Frühjahr 2027, denn neben dem Galaxy S27, Galaxy S27+ und Galaxy S27 Ultra bekommen wir auch ein Galaxy S27 Pro. Dies ist Teil einer neuen „4+4“-Strategie, wie etnews berichtet.

Im Herbst wird es dann nämlich mit der Galaxy Z-Reihe ebenfalls vier neue Modelle geben, neben einem Galaxy Z Fold 9, Galaxy Z Fold 9 Ultra und Galaxy Z Flip 9 hat Samsung laut Quelle auch ein neues TriFold geplant. Das erste TriFold wurde 2025 vorgestellt, Samsung hat damals aber noch nicht an die große Zukunft geglaubt.

Dieses Foldable, welches man zweimal falten kann, aber komischerweise TriFold heißt, ist sehr teuer und wird bis heute nicht in Deutschland angeboten. Mit der zweiten Generation könnte sich das ändern, das könnte Samsung global anbieten.

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