Samsung macht seine Smart TVs noch „smarter“

Samsung Tv 2025

Samsung verlässt sich nicht mehr exklusiv auf Google, wenn es um KI für eigene Produkte geht, wir haben schon im Sommer erfahren, dass man einen Deal mit Perplexity anstrebt. Die KI soll auf der kommenden S26-Reihe vorinstalliert sein.

Doch den Anfang machen die Smart TVs von Samsung, denn diese bekommen schon jetzt Perplexity als eigene App. Der KI-Chatbot von Perplexity startet hier also zunächst als App, Samsung könnte die Technik dahinter langfristig aber auch in seine Dienste einbauen. Samsung möchte laut eigenen Angaben neue „KI TVs“.

Laut Samsung ist die App für Perplexity ab sofort für alle TV-Modelle von 2025 verfügbar, bisher erreichte uns aber nur die Meldung aus den USA. Ich kann das mangels Testgerät aktuell (noch) nicht in Deutschland testen. Samsung möchte die App von Perplexity später auch für die Modelle von 2024 und 2023 anbieten.

Samsung Galaxy XR vorgestellt: Das erste Headset mit Android XR

Samsung hat heute zusammen mit Qualcomm und Google das erste Headset einer neuen Android-Plattform vorgestellt, denn die Samsung Galaxy XR…

22. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

