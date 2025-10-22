AR und VR

Samsung Galaxy XR vorgestellt: Das erste Headset mit Android XR

Autor-Bild
Von
|

Samsung hat heute zusammen mit Qualcomm und Google das erste Headset einer neuen Android-Plattform vorgestellt, denn die Samsung Galaxy XR wird erstmals mit Android XR auf den Markt kommen. Man greift damit die Apple Vision Pro an.

Die VR-Brille wird übrigens nicht als klassische VR-Brille vermarktet und (wie bei Apple) hat sich Samsung einen anderen Ansatz gesucht. Es ist eine neue Brille für die „erweiterte Realität“ (XR) und künstliche Intelligenz (das muss 2025 dabei sein).

Gemini von Google ist also direkt mit dabei und da man auf den OpenXR-Standard setzt, hofft man auf viele Anwendungen. Zum Start sind vor allem die Dienste von Google mit dabei, also natürlich YouTube, aber auch Google Maps und Photos.

Samsung Galaxy XR: Die technischen Details

Technisch nutzt Samsung hier ein Micro-OLED-Display mit 4K-Auflösung mit bis zu 90 Hz und 109 (horizontal) bzw. 100 (vertikal) Grad Field of View. Unter der Haube werkelt der Snapdragon XR2+ Gen 2 von Qualcomm, dem 16 GB RAM zur Seite stehen, es gibt nur eine Version mit 256 GB internem Speicher und diese Sensoren:

  • Zwei hochauflösende Pass-Through-Kameras
  • Sechs nach außen gerichtete Tracking-Kameras
  • Vier Eye-Tracking-Kameras
  • Fünf inertiale Messeinheiten (IMUs)
  • Ein Tiefensensor
  • Ein Flickersensor

Die Brille kann eure Iris (auch zum Entsperren) scannen, hat eine Kamera mit 6,5 MP, es gibt Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7, die Akkulaufzeit liegt bei ca. 2 Stunden (2,5 Stunden für Video), es gibt zwei Lautsprecher und wir sprechen über 545 Gramm (plus 302 Gramm für den Akku, dieser ist nicht direkt in das Headset integriert).

Die erste Samsung Galaxy XR startet am 21. Oktober in den USA und Südkorea und kostet 1.799 Dollar. Details für Deutschland gibt es noch keine, in diesem Jahr wird die VR-Brille auch definitiv nicht zu uns kommen, ab 2026 wäre es möglich.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung Galaxy S26 Ultra könnte einen Exynos-Chip bekommen

Samsung setzt seit Jahren auf eine Mischung aus Snapdragon-Chip und Exynos-Chip bei der Galaxy S-Reihe. Es gab hier schon viele…

21. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / AR und VR / Samsung Galaxy XR vorgestellt: Das erste Headset mit Android XR
Weitere Neuigkeiten
Battlefield 6: Ich habe das gleiche Problem wie bei Call of Duty
in Gaming
Freenet startet neuen Unlimited-Tarif für junge Kunden – kostet 11,99 Euro pro Monat
in News
Über 70.000 Euro: Das kostet der elektrische Mercedes GLC
in Mobilität
Porsche reicht neue Version des Macan nach
in Mobilität
Ard
ARD Mediathek ab sofort über ZATTOO verfügbar
in News
Skyfinder Freenet
Neues SkyTag-Bundle mit 30 GB Telekom-Tarif startet ab sofort
in Tarife
Vw Golf R Volkswagen Header
Automobilbranche: Die nächste große Krise steht an
in Mobilität
iPhone 17-Serie hat Probleme mit einigen CarPlay-Adaptern
in Firmware und OS
1und1 2
Gericht stoppt 1&1 wegen angeblicher Glasfaser-Versprechen
in 1und1
Eine ganz neue Perspektive für das Avatar-Spiel
in Gaming