Samsung plant große Überraschung für die Galaxy S26-Serie

Samsung hat die ersten Bestellungen für die kommende Galaxy S26-Reihe bei den Zulieferern aufgegeben, so The Elec. Die neue Flaggschiff-Reihe kommt erst 2026, daran ändert sich nichts, aber es gibt angeblich dennoch eine Überraschung.

Das Samsung Galaxy S26 bleibt, da wurde wohl mal überlegt, ob es eingestellt wird, wie auch das Samsung Galaxy S26 Ultra. Dafür gibt es laut Quelle kein Samsung Galaxy S26+. Es stand in den letzten Jahren immer wieder im Raum, dass das Plus-Modell eingestellt wird, zuletzt beim S24, bisher ist es aber nie passiert.

Samsung Galaxy S26: Edge ersetzt Plus

Im kommenden Jahr gibt es jedoch eine wichtige Änderung, denn wir haben jetzt ein Edge-Modell und das ist quasi ein flaches Plus-Modell. Laut Quelle wird das Samsung Galaxy S26 Edge direkt zum Start kommen und das alte Plus ersetzen.

Samsung legte mit dem Galaxy S25 Edge also vor, folgt aber vermutlich Apple, die ihr Plus-Modell in diesem Jahr auch einstellen. Im Highend-Bereich funktionieren die großen Smartphones weiterhin sehr gut, in der Mittelklasse aber nicht. Sie sind oft viel zu teuer und tun sich daher schwer. Das klingt also gar nicht so abwegig.

-->