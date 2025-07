Sony und das langsame Ende der Xperia-Reihe

Konkurrenten wie HTC und LG trennten sich schon vor Jahren von Smartphones, da man einfach nicht mehr mit Samsung, Xiaomi und Co. mithalten konnte. Sony kann das theoretisch auch nicht mehr, hält aber bis heute am Xperia-Lineup fest. Noch.

In den letzten Jahren wurde dieses ebenfalls reduziert, das beliebte und kompakte Modell wurde beispielsweise erst beschnitten und war kein echtes Flaggschiff mehr und mittlerweile ist es verschwunden. Sony hält offiziell noch an der Xperia-Reihe fest, aber die Fakten deuten eben darauf hin, dass diese so langsam doch wegfällt.

So findet man die Modelle in vielen Märkten in Europa nicht mehr bei großen Shops und bei Netzbetreibern und mit dem Launch des Sony Xperia 1 VII hat man sich offiziell von Finnland verabschiedet. Es war vielleicht der richtige Moment, denn im Moment kämpft das Gerät mit Problemen und wird sowieso nicht mehr verkauft.

Sony betonte vor ein paar Jahren, dass man, auch wenn es nicht gut läuft, an der Xperia-Marke bei Smartphones festhalten wird und es eine Spielwiese für eigene Technik sei, die man an andere Unternehmen verkauft. Aber mit jedem Jahr stellt sich die Frage, wie lange Sony das noch durchzieht und ob es sich noch rechnet.

