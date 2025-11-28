News

Samsung setzt immer mehr auf OLED-Displays

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Samsung Tv 2022 Header

Samsung ist schon seit Jahren ein Befürworter von OLED, vermarktete gewisse Kategorien aber gerne ohne OLED, wie TVs oder Monitore. Man hatte wohl auch die Hoffnung, dass Micro-LEDs schneller kommen und günstiger werden. Doch diese Technologie zieht sich weiter hin und so setzt man jetzt immer mehr auf OLED.

Dabei vertraut Samsung nicht nur auf Samsung Display, die beispielsweise die TVs mit QD-OLED-Panels versorgen, sondern mittlerweile auch auf Partner wie LG Display. Das größte OLED-TV-Flaggschiff, der Samsung S95F mit 83 Zoll, kommt beispielsweise mit einem Panel von LG daher, der 77er nutzt ein Samsung-Panel.

Laut The Elec schaut sich Samsung jetzt sogar nach neuen Partnern um und ist im Gespräch mit BOE aus China. Die können die Kapazität von Samsung bei den TVs wohl noch nicht ganz abdecken, wären aber bereit für Monitore. Gespräche laufen noch, aber das zeigt, dass Samsung immer mehr auf OLED und auf Partner setzt.

Das schnelle Ende der ultradünnen Smartphones

Als vor einigen Monaten bekannt wurde, dass Apple das iPhone Plus aus dem Sortiment nehmen und durch ein iPhone Air…

27. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Dann scheint die In-House-Produktion für OLED nicht wirtschaftlich genug zu sein, bzw. nicht die Kapazitäten für den eigenen Bedarf zu haben. Für einen Konzern wie Samsung schon ein wenig merkwürdig, oder sehe ich das hier zu eng? 🤔

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Sie sind wirtschaftlich, aber im Highend-Bereich. QD OLED ist sehr teuer. Bei günstigeren Panels lohnt sich vermutlich die Aufholjagd nicht, da liegst du richtig.

      Antworten
      1. Stefan K. 🔅
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Vermutlich weil einfach auch ein Anreiz fehlt, in den unteren Preissegmenten in die OLED-Produktion zu gehen. Solange sich nur auf die Gewinnmarge anstelle Marktanteile konzentriert wird, wird sich da auch nix ändern.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Samsung setzt immer mehr auf OLED-Displays
Weitere Neuigkeiten
C24
C24 Bank muss bei Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention nachbessern
in Fintech
Tesla startet Full Self-Driving (Supervised) Demo-Fahrten in Deutschland
in Mobilität
Avatar Header
James Cameron zweifelt an der Zukunft von Avatar
in News
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4 für 785 Euro bei Amazon
in News | Update
Jeep Wagoneer S Front
Jeep startet die große Elektro-Offensive in Europa
in Mobilität
Das Ende von Ford? Stellenabbau in Köln beginnt
in Mobilität
Star Wars, Taylor Swift und mehr: Neu bei Disney+ im Dezember
in News
Klarmobil legt bei der Black Week nach
in Tarife
Das schnelle Ende der ultradünnen Smartphones
in Smartphones
Kleinanzeigen übernimmt die DHL-Versandkosten
in Handel