Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro

Samsung hat mit dem Galaxy Tab S10 Lite ein neues Tablet vorgestellt, das einen umfangreichen Funktionsumfang zu einem vergleichsweise niedrigen Preis bieten soll. Nutzer können damit sowohl produktiv arbeiten als auch kreative Aufgaben erledigen.

Das 10,9 Zoll (27,69 cm) große Display liefert laut Unternehmensangaben eine Helligkeit von bis zu 600 Nits und unterstützt damit auch die Nutzung bei Tageslicht. Dank Vision Booster und reduzierter Blaulichtemission sollen Inhalte wie Filme und Serien komfortabel dargestellt werden. Das Tablet wird mit einem S Pen ausgeliefert, der handschriftliche Notizen und Skizzen ermöglicht.

Leistung, Akku und Softwarefunktionen

Im Inneren arbeitet ein Exynos 1380 Prozessor, der laut Angaben von Samsung flüssiges Multitasking ermöglichen soll. Der Akku hat eine Kapazität von 8.000 mAh und unterstützt Schnellladen. Zusätzlich stehen verschiedene Softwarefunktionen bereit, darunter ein Handschrift-Modus, ein Mathematik-Assistent und AI-gestützte Features wie Circle to Search und eine Galaxy AI-Taste.

Externe Apps und Angebote

Zugriff auf Apps wie Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook und Picsart

Einjährige Vollversion von Goodnotes inklusive

Probeabo von Clip Studio Paint sechs Monate lang mit 20 % Rabatt auf das Voll-Abo

Rabatte auf LumaFusion und Creator Pass für einen Monat

Notion im ersten Monat gratis inklusive Notion AI

Das Galaxy Tab S10 Lite wird ab dem 04. September in den Farben Gray, Silver und Coralred angeboten. Die Preise beginnen laut Hersteller bei 399 € für die Wi-Fi-Variante mit 128 GB Speicher und bei 459 € für die 5G-Version mit derselben Speicherkapazität. Zusätzlich gibt es Einführungsaktionen mit Eintauschwerten, Rabatten auf Zubehör und Finanzierungsmöglichkeiten über den Samsung Online Shop und die Shop App.