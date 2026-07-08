Scalable Capital baut Derivateangebot aus

Der Broker Scalable Capital erweitert sein Derivateangebot und passt die Gebühren für den Börsenhandel an.

Scalable Capital erweitert sein Angebot auf mehr als 1,8 Millionen Derivate. Neu hinzu kommen die Emittenten Morgan Stanley, Société Générale und Vontobel, sodass künftig Produkte der sieben größten Anbieter verfügbar sind. Laut Unternehmensangaben sind Derivate mit PRIME+ ab einem Ordervolumen von 250 Euro ohne Ordergebühr handelbar. Andernfalls fallen 0,99 Euro pro Order an.

Seit 2024 betreibt das Unternehmen gemeinsam mit der Börse Hannover die European Investor Exchange. Nach Unternehmensangaben werden Kundenorders dort sowie an weiteren öffentlichen Börsen ausgeführt. Die Preisermittlung orientiere sich an Referenzbörsen und weiteren Handelsplätzen.

Mehr Derivate und niedrigere Gebühren im Börsenhandel

Die wichtigsten Änderungen:

Mehr als 1,8 Millionen handelbare Derivate.

Sieben große Emittenten im Angebot.

Xetra-Orders kosten künftig 1,99 Euro.

Die Handelsplatzgebühr entfällt.

Ab dem 1. September 2026 sollen die neuen Gebühren auch für den Handelsplatz gettex gelten. Sparpläne bleiben nach Unternehmensangaben grundsätzlich gebührenfrei. Zudem verweist Scalable Capital auf Informationsmaterialien und eine Angemessenheitsprüfung vor dem ersten Derivatehandel, da diese Finanzprodukte mit besonderen Risiken verbunden sind.

Zu Scalable Capital →

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