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Apple iPhone Ultra kommt: Es geht endlich los

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| 3 Kommentare

Nach zahlreichen Meldungen rund um eine Verspätung des ersten und faltbaren iPhones von Apple, scheint es langsam Klarheit zu geben: Es kommt pünktlich.

Wie und in welcher Menge, das ist noch nicht absehbar, angeblich wird es zum Marktstart nur knapp verfügbar sein, aber wie man aus China hört, ist jetzt die Massenproduktion angelaufen. Das Apple iPhone Ultra kommt also im September.

Somit erwarten uns also zwei neue iPhones bei Apple im Herbst, das iPhone 18 Pro und das iPhone Ultra bzw. iPhone Fold (vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Namen). Der Rest, also iPhone 18, iPhone 18e und iPhone Air 2, kommen 2027.

iPhone 18 Pro: Apple legt Fokus weiterhin auf die „Funktionen“

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8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Ronny 🪴
    sagt am

    Somit erwarten uns also zwei neue iPhones bei Apple im Herbst, das iPhone 18 Pro und das iPhone Ultra

    Zwei iPhones…. also kein Pro Max? Das wären ja dann sonst drei neue iPhones. 🤔

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Ronny ⇡

      Für mich ist das Pro ein Modell, das Max ist nur die größere Version, so wird es auch von Apple auf der Webseite vermarktet.

      Antworten
    2. Felix 🔆
      sagt am zu Ronny ⇡

      Ich find auch das es 3 iPhones sind, oft genug hat das Pro Max bessere Features wie die Kamera erhalten.

      Antworten

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