Apple iPhone Ultra kommt: Es geht endlich los

Nach zahlreichen Meldungen rund um eine Verspätung des ersten und faltbaren iPhones von Apple, scheint es langsam Klarheit zu geben: Es kommt pünktlich.

Wie und in welcher Menge, das ist noch nicht absehbar, angeblich wird es zum Marktstart nur knapp verfügbar sein, aber wie man aus China hört, ist jetzt die Massenproduktion angelaufen. Das Apple iPhone Ultra kommt also im September.

Somit erwarten uns also zwei neue iPhones bei Apple im Herbst, das iPhone 18 Pro und das iPhone Ultra bzw. iPhone Fold (vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Namen). Der Rest, also iPhone 18, iPhone 18e und iPhone Air 2, kommen 2027.

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